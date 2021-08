Turbulente Generalversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Neuwahlen, einer Satzungsänderung und der Suche nach einem Dirigenten ist die Generalversammlung der Aeschacher gespickt von wichtigen Themen. Wie bei den meisten Vereinen war auch bei den Aeschachern 2020 ein Jahr ohne Generalversammlung, entsprechend umfangreich war diese nun. 1. Vorstand Karl Meßmer blickte zuerst einmal auf zwei höchst unterschiedliche Jahre zurück. Da war 2019 mit seiner ganzen Normalität. Mit 80 Einsätzen der Musiker, vielen aktiven Mitgliedern und einem erfolgreichen Lindauer Oktoberfest war das Jahr 2019 harmonisch und normal. Das höchst anspruchsvolle Jahreskonzert fand erstmals unter der Leitung des neuen Dirigenten Günther Bruderhofer statt und erntete viel Lob. Das Jahr 2020 begann indes zwar normal mit den Proben für das Jahreskonzert, das erstmals in der Tanner Denkfabrik stattfinden sollte unter dem Titel „Abenteuerreise“. Narrensprung und Funken fanden noch statt, dann brachte die Pandemie alles zum Erliegen. Auch ihren Dirigenten büßten die Aeschacher in dieser schweren Zeit ein. Als Steuerberater im Hauptberuf war Bruderhofer einer derjenigen, denen die Pandemie beruflich alles abverlangte. Der vorsichtige Wiedereinstieg in die Musikproben fand unter der übergangsweisen Leitung von Fabian Börner statt. Da in 2020 keine Instrumentenvorstellung stattfinden konnte, blieb auch der Musikernachwuchs für das Vororchester aus. So wurde dieses Ende 2020 übergangsweise mit der Jugendkapelle zusammengelegt.

Nach dem ersten Pandemiejahr steht der Verein immer noch auf sehr gesunden Füßen und konnte auch 2020 einen kleinen Gewinn verbuchen. Die anschließende Satzungsänderung, die vorwiegend Vereinfachungen und Modernisierungen brachte, wurde mehrheitlich bewilligt. Die Neuwahlen brachten einige Änderungen mit sich. Karl Meßmer bleibt dem Verein als 1. Vorstand erhalten, 2. Vorstand Thomas Kottmayr stand nicht mehr zur Wahl, wird aber weiterhin im Organisationsteam für das Oktoberfest mitwirken. Als 2. Vorstand wird er abgelöst durch Johannes Meßmer. Kassier Oliver Wüst wurde ebenso im Amt bestätigt, wie Schriftführerin Anna-Maria Zanker. Die Beisitzer Hannes Haug, Ralf Hörger und Stefan Rädler standen nicht mehr zur Wahl. Neue Beisitzer sind Angela Reichel, Fabian Börner und Alexander Schäfler. Vervollständigt wird die Vorstandschaft des Vereins durch Sonja Semeth als Zeug- und Instrumentenwartin, Daniel Nickel als Jugendwart, Luisa Stechele und Talia Berdichever als Notenwartinnen und Volker Stork als Vergnügungswart. Christine Berdichever und Stephan Rädler werden künftig die Kasse prüfen.