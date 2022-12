Turbo ACs und Chicken Reloaded live

Die Turbo ACs sind zurück in Europa Nach ihrem Album „Radiation“ aus dem Jahr 2018, das ein weiterer Meilenstein in der Geschichte einer Band ist, die in über 20 Jahren ihren eigenen Surf Punk Sound geschaffen hat, juckt es Kevin und Co erneut in den Fingern, Europa im Sturm zu erobern, teilen die Veranstalter mit. Und so entern die Musiker am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr die Bühne im Club Vaudeville. Anfang der 1990er haben sich die Turbo ACs in den Gassen von New York Citiy gegründet. Mit der unverwechselbaren Stimme von Frontmann Kevin Cole und Elementen eines Dick Dale, Ramones, Misfits und Motörhead sind sie als die Lieblingsband so mancher Rock’n’Roll-Fans gekürt worden. Es folgten ausgedehnte Touren in aller Welt. „Radiation“ ist ihr letztes Machwerk und begeistert mit energiegeladenen Songs und dem Cover zu Lana Del Reys Song „High By The Beach“.