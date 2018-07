TSV-Zweite unterliegt Hohenems auch im Rückspiel

Die zweite Damenmannschaft des TSV Lindau empfing am Samstagnachmittag den HC Hohenems 2 in eigener Halle. Nachdem das Hinspiel knapp verlorenging, hatte man sich für die Partie in eigener Halle viel vorgenommen. Doch auch im Rückspiel unterlag die TSV-Zweite.

Motiviert vom letzten Sieg ging das zweite Damenteamt in dieses Spiel. Zwar ging das Hinspiel an den HC Hohenems verloren, aber die Mannschaft zeigte laut Spielbericht schon da, dass sie kämpfen kann. Die ersten zehn Minuten verliefen aus Gastgebersicht gut. Die Abwehr stand, vorne ging man mit 2:0 in Führung. Gleich zu Anfang wurde den Lindauerinnen im Angriff aber klar gemacht, dass sie so leicht nicht durchkommen sollten. Hart gingen die Damen aus Hohenems zur Sache. Mit Einzelaktionen war es schwer, Spielzüge klappten da besser, nur leider kamen diese zu selten. Die torlose Phase der Lindauerinnen nutzten die Gäste für sich aus und drehten das Spiel. In der Halbzeitpause stand es 3:6.

„Es nützt nichts, wenn die Abwehr gut steht. Damit allein gewinnen wir nicht“, lauteten die klaren Worte von Trainer Hennes Bühle in der Pause. Der Angriff müsse zusammenspielen, mehr Spielzüge sollen angesagt und die Außenspieler einlaufen gelassen werden. Dies sollte das Ziel in der zweiten Halbzeit sein, und dabei vor allem das Toretreffen, nicht Pfosten oder Torwart.

Die Lindauerinnen kämpften sich danach tapfer auf 6:8 heran. Die Abwehr stand super, doch der Angriff hatte weiter schwer mit den harten körperlichen Aktionen der Gäste zu kämpfen. Der Schiedsrichter ließ das Spiel so weiterlaufen, ohne entsprechend einzuschreiten. Das Resultat daraus war eine schwere Verletzung von Lindaus Spielerin Verena Späth am Knie. Sie musste in der 50. Spielminute vom Platz getragen werden. Trainer Bühle machte seinem Ärger Luft und musste zur Strafe mit einer Roten Karte auf der Tribüne Platz nehmen.

Die restlichen Minuten kämpfte die Lindauer Mannschaft noch sehr tapfer, schlussendlich ging das Spiel jedoch mit 11:14 verloren.

Für Lindau spielten: Dagmar Nettesheim (Tor), Mirjam Müller (2), Katrin Gründel (5), Angela Flax (1), Anke Schneider, Julia Weichenhain (1), Mona Nitz, Julia Casper, Verena Späth, Clara Motz (1) und Daniela Reichart (1).