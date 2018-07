TSV-Team startet mit Sieg in Saison

Die Damen des TSV Lindau haben einen optimalen Start in die Landesliga-Saison erwischt. Mit 31:25 gewannen sie das erste Saisonspiel gegen den HC Wernau. Entsprechend groß war der Jubel unter den Spielerinnen und den Fans nach diesem eindrucksvollen Sieg.

Fünf Monate Training, 38 Trainingseinheiten, acht Trainingsspiele und ein dreitägiges Trainingslager – die Vorbereitungen der TSV-Damen um Trainer Florian Staudacher verliefen optimal. Daher gingen die Lindauer Spielerinnen optimistisch in die Partie und wollten diese unbedingt für sich entscheiden.

Die Zuschauer bekamen ein gutes und spannendes Landesligaspiel zu sehen. Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften ab. So konnte sich zunächst kein Team absetzen. In der fünften Spielminute führten die Gäste aus Wernau mit 3:2, die Abwehrreihen standen auf beiden Seiten sehr gut. Vor allem durch Tore von Brög und Gabrisa konnte der TSV in mit 7:6 in Führung gehen (13.). Knapp zehn Minuten vor der Pause ließen die TSV-Damen etwas in der Konzentration nach - die Gäste konnten sich mit drei Toren (16:13) absetzen. Eine Auszeitansprache von Staudacher sorgte zu diesem Zeitpunkt für die richtige Wirkung. Im Angriff spielten die TSV-Damen wieder ruhig durch, kleine Korrekturen in der Abwehr sorgen für die nötige Sicherheit. So blieb der TSV Lindau in der 29. Minute mit einem 16:16 weiter im Spiel.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb die Partie spannend. Der HC Wernau legte vor, der TSV Lindau legte nach und blieb im Spiel. Bis zur 38. Minute beim Stand von 19:19: Dann vernagelte Schlussfrau Tillig ihr Tor und war Garant für den Erfolg an diesem Abend. Nun stand auch die Abwehr wieder sicher - mit schnellem Spiel nach vorne wurde der Gegner unter Druck gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt gaben die Lindauerinnen die Zügel nicht mehr aus der Hand und bauten über ein 25:22 (50.) und 27:23 (55.) ihre Führung Tor um Tor aus. TSV-Trainer Staudacher zeigte sich nach dem Spiel erfreut: „Ich bin mit diesem Sieg natürlich hoch zufrieden. „Das war eine tolle Leistung der gesamten Mannschaft, die wir heute gesehen haben. Dieser Auftaktsieg war enorm wichtig für uns.“

TSV Lindau: Heidrun Plieninger, Elisabeth Tillig (Tor) – Katrin Wucher, Vanessa Coronel-Mendoza, Verena Wiedrich, Caro Priebe, Valentina Gabrisa, Greta Meier, Siggi Brög, Celia Caeiro, Christine Leyh, Lena Sattler, Christina Steger, Berta Caeiro