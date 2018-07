TSV-Staffel wird Achter

Unter dem neuen Namen „Leichtathletikgemeinschaft (LG) Allgäu/Kempten“ sind die Athleten des TSV 1850 Lindau am Samstag bei den Bayerischen Aktivenmeisterschaften in München in der Staffel über 4 x 200 angetreten. Dabei reichte es zu Rang acht.

In der Reihenfolge Max Holl, Alexander Hein, Matthias Pfleging und dem Kemptener Andreas Brehm hielt man laut Pressemitteilung im Sprint sehr gut mit, kam aber im ersten Zeitlauf auf der Zielgerade ganz knapp nicht an den Gegnern vorbei. Mit 1:35,35 Minuten erreichte das LG-Eam zwar ein gute Zeit, die allerdings am Ende nur den achten Platz bedeutete.

Die Teilnahme am Wettbewerb diente zur Vorbereitung für die Süddeutschen Hallenmeisterschaften am kommenden Sonntag, 30. Januar, in der Karlsruher Europahalle über die 4x400-Meter-Distanz. Wenn alle Lindauer Läufer gesund bleiben, dürften ihre Chancen dann besser sein. Allerdings muss Holl ersetzt werden, der noch diese Wochen nach Estland zu seinem neuen Studienplatz reist. Dafür kommt dann 400-Meter-Spezialist Felix Bayer zum Einsatz.

Bereits zwei Wochen vorher war man an gleicher Stelle bei den Südbayerischen Meisterschaften nicht so gut aufgelegt. Nach einem gravierenden Wechselfehler lief das bayerische Team nur 1:39 Minuten und belegte den sechsten Platz.

Über die Einzelstrecken hatte Alexander Hein mit 23,71 Sekunden über 200 m, Adrian Schuckart über 400 Meter in 56,30 Sekunden und Mirjam Strohmayer über 200 Meter mit 28 Sekunden die besten Zeiten aufzuweisen. Strohmayer führte dann die LG-Staffel der Frauen als Schlussläuferin in 1:54 Minuten auf den Rang sechs.