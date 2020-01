TSV-Schwimmer feiern Mannschaftssieg beim Bodenseecup

Mit einem riesigen Mannschaftsaufgebot trat das Schwimmer-Team des TSV Lindau am vergangenen Samstag beim 10. Stadtwerke-Lindau-Bodenseecup an. Neun Vereine aus Bayern, Württemberg, Liechtenstein und der Schweiz waren mit 125 Schwimmerinnen und Schwimmern ins Limare gekommen, um sich über die 50-Meter- und 100-Meter-Strecken in allen Schwimmarten sowie den 200 Metern Lagen zu messen. TSV-Abteilungsleiter Wilfried Fuchs und der technische Leiter Peter Hämmerle hatten im Vorfeld alles bestens vorbereitet, sodass am Veranstaltungstag durch das eingespielte Helferteam ein einwandfreier Ablauf gesichert war.

Doch Gastgeschenke verteilten die Lindauer nicht. Zwar erhielt jeder Teilnehmer eine Bademütze und die drei Erstplatzierten jedes Jahrgangs eine personalisierte Medaille, den Siegerpokal für das erfolgreichste Team behielten die TSV-Schwimmer aber am See. Am Ende reichten vier Punkte Vorsprung für den Sieg vor dem TV Memmingen und der SSG Günzburg-Leipheim, die ebenfalls mit sehr großen Mannschaften angereist waren und damit fleißig Punkte sammeln konnten.

Doch nicht nur der Erfolg stand im Vordergrund, die Lindauer nutzten den Bodenseecup auch, um Neulinge erstmals an das Wettkampfgeschehen heranzuführen. So waren gleich mehrere Youngsters im 25 Personen starken Lindauer Aufgebot dabei. Nicht immer konnte dabei das Siegerpodest erklommen werden, wertvolle Erfahrung wurde dabei aber reichlich gesammelt, teilt der TSV mit. Eduard Ejstrich (2006) war der fleißigste Lindauer Punktesammler. Er siegte bei sechs Starts, einmal wurde er Zweiter, was 41 Mannschaftspunkte ergab. Lasse Batke (2003) und Samara Jaafar Hamze (2009) steuerten jeweils 36 Zähler zum Lindauer Punktekonto bei, gefolgt von Till Pudlo (2008, 32 Punkte). Mit 27 Punkten schlugen die Leistungen von Alexander Dullin und Colin Salamin (beide 2003) zu Buche. Nur jeweils einen Zähler weniger erkämpften Athinas Pepa (2003, 26), Maximilian Garde (2004, 25) und Marilene Mattern (2002, 24). Janis Fasser (2007), Merle Batke (2005) und Matthis Debruyne (2004) erschwammen 21 und 20 Punkte. Alexander Laaß (2007) sammelte 13 Punkte bei drei Starts. Viele Punkte erkämpfen, aber weniger oft in den Medaillenrängen landen konnten Clara-Sophie Beck (2004), Lukas Trindade Rodriguez (2008) und Lukas Wölfle (2002). Alle drei lieferten wertvolle 15 Zähler zur Gesamtwertung. Die Jüngste der Mannschaft, Enja Eckert (2010), sammelte bei ihrem ersten Wettkampf nicht nur zwei Bronzemedaillen, sondern auch 12 Punkte. Wenigstens eine Medaille und ausnahmslos Bestleistungen konnten sich Maximilian Schnabel (2005, 11), Noah Endfellner (2005, 10) und Felix Zillgith (2008, 7) bei ihren Starts erschwimmen. Medaillenlos blieben fünf Aktive. Mehrere wichtige Punkte für das Gesamtresultat sammelten sie dennoch: Henriette Breunig (2005, 11), Lisa Lienau (2005, 8), Ela Ergüven (2006, 8), Dominik Hannes (2008, 5) und Emily Hannes (2006, 4).

Freude auch bei der 4x50m-Freistil-Staffel der Jungs: Maximilian Garde, Lukas Wölfle, Eduard Ejstrich und Lasse Batke siegten souverän in einer sehr starken Zeit von 1:51,95. Das zweite Lindauer Jungs-Team kam mit Alexander Dullin, Maximilian Schnabel, Matthis Debruyne und Colin Salamin mit dem dritten Platz auch noch aufs Podest. Die Mädchenstaffel um Merle Batke, Marilene Mattern, Clara-Sophie Beck und Athina Pepa wurde hingegen wegen eines Frühstarts disqualifiziert.