TSV Oberreitnau wird 100 Jahre: Viele Mitglieder hat er ein Leben lang begleitet

Das sportliche Angebot im Verein ist noch groß

Dazu gehört KISS Kinderturnen (zusammen mit dem TV Lindau und TV-Schlachters), Eltern-Kind-Turnen, Frauenturnen, Faustball (die ehemalige Männerriege und zeitgleich die älteste Abteilung im TSV), Eisstocksport, Volleyball, Tischtennis, Fitnessgruppen beispielsweise mit Functional Fitness, Yoga (auch für Kinder), Bleib fit (ehemals Skigymnastik) – und – traditionell eine besonders starke Truppe – die Walking-Frauen, die Marathonläufe bereits in Wien, Berlin und Hamburg absolviert haben, und mehrmals beim Drei-Ländermarathon am Bodensee teilgenommen haben. In 25 verschiedenen Riegen, mit über 30 Übungsleitern, gehen Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer in Oberreitnau ihrem Sport nach.

Außerdem war die Leichtathletikgruppe Ausrichter der Allgäuer Meisterschaften im Lindauer Stadion, mit über 200 teilnehmenden Sportlern. In den mehr als 20 Jahren haben sie vielfache Siege bei Allgäuer- und Schwäbischen Meisterschaften sowie erste und zweite Plätze bei Bayerischen Meisterschaften mit nach Hause gebracht – zu erwähnen seien sicher Tanja Andergassen im Mehrkampf, und Lukas Maier im Hochsprung. Der erfolgreichste Leichtathlet sei Hans-Jürgen Frühauf, mit mehreren Deutschen-, Europa- und Weltmeistertiteln bei den Senioren. (sd)