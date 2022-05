TSV Lindau schwimmt viermal aufs Treppchen

Eine Minidelegation der Nachwuchsschwimmer des TSV Lindau hat sich am vergangenen Wochenende bei der Bezirks-Jahrgangsmeisterschaft beteiligt. In Haunstetten bei Augsburg waren insgesamt 18 Vereine mit knapp 20 Teilnehmern gemeldet. Das Lindauer Team reiste nur am Sonntag an den Rand von Augsburg, sprang siebenmal ins Wasser und stieg dabei viermal auf das Treppchen.

Für eine schwäbische Meisterschaft war die Resonanz sehr mager – das hatte aber auch Gründe. Aufgrund des coronabedingten Trainingsrückstandes erfüllten etliche Aktive die Pflichtzeiten dafür nicht und außerdem sind an dem Wochenende gleich mehrere Veranstaltungen ausgetragen worden.

Lasse Batke siegt mit persönlicher Bestleistung

Während der erste Lindauer Starter, Eduard Ejstrich (2005), laut TSV-Mitteilung bei seiner Paradedisziplin 100 Meter Brust wegen eines angeblichen Regelverstoßes disqualifiziert wurde, sicherte sich Lasse Batke mit einer Zeit von einer Minute und 18,2 Sekunden den dritten Rang. Dadurch bestärkt stieg er kurz danach auf den Block, um 200 Meter Lagen zu schwimmen und siegte souverän mit persönlicher Bestleistung in der Juniorenwertung. Lois Debruyne, der tags zuvor seinen 20. Geburtstag feierte und somit erstmals in der Masters-Wertung geführt wurde, schwamm zwar mit ebenfalls persönlicher Bestleistung in 2:28,13 Minuten die schnellere Zeit, wurde aber Zweiter in seiner Wertungsklasse. Den Medaillensatz komplett machte Batke am Nachmittag über 100 Meter Freistil, wo er nach 58,13 Sekunden als Zweiter anschlug. Debruyne landete in der etwas stärker besetzten AK 20 auf Platz fünf.

Zudem startete Debruyne über 50 Meter Schmetterling, die nur in der AK-Wertung angeboten wurden. Dort kam er auf Rang fünf. Cheftrainer Wilfried Fuchs, der das Trio betreute, war trotz der Disqualifikation vollauf zufrieden mit seinem Team.