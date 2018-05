TSV Lindau schrammt am Abstieg vorbei

Die Handballer des TSV Lindau haben mit ihrem 29:25 (13:14)-Sieg am Samstagabend beim stark aufspielenden Gastgeber SG Ulm-Burlafingen den Klassenerhalt in der Bezirksklasse geschafft.

Mit gemischten Gefühlen traten die Lindauer die Reise nach Ulm zum alles entscheidenden Relegationsspiel an. Nachdem man der TSG Ailingen zu Hause nur knapp unterlag (18:20, LZ berichtete), diese jedoch am vergangenen Mittwoch vor heimischer Kulisse gegen Ulm patzte, war für den TSV noch alles möglich. Einzige Bedingung war ein Sieg mit mehr als drei Toren, um aus eigener Kraft die Klasse zu halten. Der Druck war somit entsprechend hoch, doch der mitgereiste Mannschaftsverantwortliche Simon Wiedrich, der wegen einer Ellenbogenverletzung nicht spielen konnte, fand laut Vereinsbericht in der Kabine die richtige Ansprache, um die Mannschaft perfekt auf die Partie einzustimmen.

Direkt nach Anpfiff legten die ebenfalls hochmotivierten Gastgeber los wie die Feuerwehr und überrumpelten die in der Abwehr noch nicht stabil genug stehenden Lindauer mit zwei schön herausgespielten Treffern. Geschockt vom schnellen Spiel und der aggressiven Abwehrarbeit der Burlafinger, vergaben die Gäste vom Bodensee ihrerseits zu viele Chancen vor dem gegnerischen Gehäuse und lieferten den Gastgebern viele Kontermöglichkeiten.

Nicht zuletzt zwei spektakuläre Flugeinlagen von Daniel Wagner verhinderten in dieser Phase Schlimmeres, sodass der Vorsprung der Gastgeber nicht größer wurde. Gepuscht von diesen Erfolgen ging der TSV nach einem Ballgewinn von Sebastian Lorenz und den von ihm eingeleiteten Konter erstmals mit 5:4 in Führung. Die rund 100 Zuschauer sahen ein hartes, aber stets faires Handballspiel, welches durch schöne Spielzüge und schnelle Tempogegenstöße gekennzeichnet war. Mit 14:13 für Lindau gingen beide Teams in die verdiente Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff zeigte Lindaus Torhüter, Thomas Brombeis sein Können und parierte einen Wurf nach dem anderen. So gelang es den Gästen, sich mit vier Toren vorentscheidend abzusetzen und den Burlafinger Trainer beim Stand von 19:15 eine Auszeit zu nehmen – was von den Lindauern stark bejubelt wurde. Nun hieß es nicht nachzulassen und den gewonnenen Vorsprung nicht wieder abzugeben. Wegen der Manndeckung der beiden Rückraumschützen Lindaus kam das Angriffsspiel der Gäste etwas ins Straucheln und ließ die Burlafinger wieder auf zwei Tore herankommen (18:20).

Auch die Zwei-Minuten-Strafen gegen Sebastian Lorenz und Daniel Wagner machten den Gästen nichts aus. Denn nun drehten die Lindauer Linkshänder Maik Grote und Robert Broszio richtig auf und brachten Konter für Konter im Burlafinger Tor unter. Den Sack schnürte schlussendlich Torhüter Brombeis in der 50. Minute mit seinem direkten Treffer aus dem eigenen Sechs-Meter-Kreis zum 26:20 zu. Auch wenn die Schlussphase, bedingt durch die offensive Manndeckung der Burlafinger, etwas hektisch wurde, ließ die Lindauer Mannschaft nichts mehr anbrennen und brachte den benötigten Vier-Tore-Vorsprung für den Klassenerhalt nach Hause.