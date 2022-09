TSV Lindau peilt schnelle Rückkehr in die Handball-Bezirksklasse an

Ein Sieg mehr und der TSV Lindau dürfte weiter in der Bezirksklasse spielen. Doch es gab zum Ende der Saison 2021/2022 sechs Niederlagen am Stück – die Lindauer Handballer rutschten am letzten Spieltag hinter die HSG Illertal und stiegen letztlich als Vorletzter ab. Bitter, aber nicht mehr zu ändern. Nun muss der TSV in der Kreisliga ran und da steht nach dem Abstieg am Sonntag um 18 Uhr das Spiel der Saison an: Zu Hause in der Aeschacher Dreifachturnhalle treffen die Lindauer auf die HSG Oberstaufen-Lindenberg.

Mit dem Anpfiff wird sich für die Lindauer vieles zeigen. Oberstaufen-Lindenberg belegte in der Vorsaison den vierten Rang und ist gleich ein guter Gradmesser dafür, wie das neu formierte Lindauer Team funktioniert. „Wir hatten viele Abgänge nach der letzten Saison. Einige haben aufgehört und andere wollten weniger Einsätze oder studieren zu weit weg“, berichtet der neue Kapitän Alexander Haller. Rückraumspieler Haller spielt bereits seit 17 Jahren Handball beim TSV Lindau und tritt damit in die Fußstapfen von Robert Broszio, der zu Saisonbeginn wegen eines Bänderrisses ausfallen wird. Ob Broszio nach der Genesung seiner Verletzung wieder das Kapitänsamt übernimmt, ist noch offen.

Lindau verliert Erfahrung

Definitiv müssen die Lindauer in der neuen Saison auf Emmanuel Delgado Neira, Sebastian Lorenz und Yannic Leuthe verzichten: Alle drei sind nach Abschluss der vorherigen Spielzeit in den Handball-Ruhestand gegangen. André Krüger, der eigentlich auch aufhörte, hilft zur Not noch im Tor aus. Gleich am ersten Spieltag gegen Oberstaufen-Lindenberg steht er als Keeper bereit. Maximilian Gründl wollte den Aufwand reduzieren und hat sich seinem Heimatverein TV Weingarten angeschlossen.

Neu im Kader sind Paul Winkler und die A-Juniorenspieler Gabriel Sechser und Lukas Miller. Der Umbruch ist eine Herausforderung. „Die jungen Spieler werden zu schnell eingesetzt. Normalerweise erfolgt das schrittweise und sie kriegen ihren Einsatz für ein paar Minuten in einem Spiel“, betont Haller. „Im Grunde werden sie jetzt ins kalte Wasser geschmissen. Es muss uns gelingen, die jungen Spieler zu integrieren und die Mannschaft zu formen.“ Die Jungen bekommen somit mehr Verantwortung als eigentlich gewollt – dem TSV bleibt aber aufgrund des kleineren Kaders nichts anderes übrig. „Im letzten Jahr hatten wir um die 20 Mann. Dieses Jahr werden es 14 bis 15 sein. Wenn sich einer verletzt, wird es dünn“, äußert Haller Bedenken.

Der Kapitän äußert sich jedoch auch optimistisch und glaubt, dass der TSV in der Kreisliga A ganz vorne mitspielen kann. „Natürlich wollen wir so schnell wie möglich wieder in die Bezirksliga aufsteigen. Das ist vor allem für die jungen Spieler viel interessanter“, so Haller über das Saisonziel des TSV. Mut schöpft er auch aus der Abstiegssaison. „Wir haben viele Spiele nur knapp verloren“, erinnert sich der neue Kapitän. Aber: „Wir haben sie eben verloren“, konstatiert Haller ernüchtert. In einer „ausgeglichenen Liga“ verfehlte Lindau deshalb knapp den Klassenerhalt. Das hing auch mit dem Restprogramm zusammen. Der TSV befand sich in einer eigentlich komfortablen Situation, musste sich zum Schluss aber mit den ersten Drei MTG Wangen II, HSG Langenargen-Tettnang und dem TV Weingarten messen. Der TSV kämpfte, aber verpasste den fehlenden Sieg für den Nichtabstieg.

Nach dem Aufstieg im Jahr 2017 hätte es schon früher runtergehen können. Lindau rettete sich in den ersten beiden Spielzeiten erst in der Abstiegsrelegation. Für Zuversicht sorgte dann die wegen Corona abgebrochene Saison 2019/2020, als der TSV nach 17 Spielen auf Rang zwei lag. 2022 ging es dann aber runter.

Die neue Spielklasse muss der TSV kennenlernen. „Zwar haben wir selbst mal in der Kreisliga gespielt, aber da verändert sich auch viel im Laufe der Zeit“, sagt Haller.