TSV Lindau Masters die Besten in Bayern

Bei idealsten Bedingungen haben am dritten Juliwochenende die bayerischen Sommermeisterschaft der Masters im Kemptener Freibad Cambomare stattgefunden. Nachdem vor der coronabedingten Auszeit diese Meisterschaft mehrmals durch Kälte und strömenden Regen beeinträchtigt wurde, strahlte die Sonne vom Himmel und bot den gut 270 Teilnehmern aus 56 bayerischen Vereinen bei ihren knapp über 1000 Meldungen beste Voraussetzungen für schnelle Zeiten.

Auch das Masters-Team des TSV Lindau freute sich darauf, endlich wieder mit großer Mannschaft auf der Wettkampfbühne mitspielen zu dürfen. 17 Grün-Weiße stellten sich letztlich der Konkurrenz in 59 Einzel- und 14 Staffelrennen. Kleiner Wermutstropfen war, dass gerade die „Chefin“ der Lindauer Masters, Sandra Bandlow-Albrecht, coronabedingt zu Hause bleiben musste. Das Team zeigte aber laut TSV-Mitteilung dennoch, dass es auch nach der Zwangspause das stärkste in Bayern ist. Mit 31 Gold-, zehn Silber - und elf Bronzemedaillen führten die Lindauer Schwimmer am Ende den Medaillenspiegel an.

Einige Lindauer holen ausschließlich Gold

Eifrigster Medaillensammler bei den Einzelstarts war einmal mehr Alfred Seeger in der Altersklasse (AK) 80. Ob Langstrecke wie 800 Meter, Freistil oder Sprint über 50 Meter Schmetterling: Er dominierte alle seine acht Einzelstrecken – egal, welche Distanz oder Schwimmart. Neben Seeger fischten zudem weitere Lindauer Schwimmer bei jedem ihrer Starts ausnahmslos Gold aus dem Becken. Die Rückenexpertin Miriam Bryxi (AK 45) vergoldete alle drei Rückenstrecken sowie 50 Meter Freistil genauso, wie die Sprinterin und Brustschwimmerin Brigitte Kalkbrenner (AK 60), die die Titel über 50 Meter Freistil sowie 50 Meter und 100 Meter Brust gewann. Der Langstreckler Thomas Röhl (AK 60) startete nur am Sonntagvormittag und wandelte dabei die 200 Meter Schmetterling und 400 Meter Freistil in Start-Ziel-Siege um. Außerdem erkämpfte sich der Sprinter Mirko Bandlow (AK 45) bei seinem einzigen Start über 50 Meter Brust den Titel.

Freiwasserspezialistin Beate Schulz (AK 50) bewies, dass auch im Becken auf den Freistilstrecken der Weg nur über sie führte. Sie siegte über 200 Meter, 400 Meter und 800 Meter Freistil. Ein Vizetitel über 200 Meter Lagen rundete das Ergebnis genauso ab wie die Bronzemedaille von Violeta Mihut (AK 50) über 50 Meter Brust, die Farbe in ihre sonst goldene Sammlung bei drei Titeln brachte. Ihre Zeiten über 100 Meter und 50 Meter Freistil bedeuten gar Rang eins und zwei in der deutschlandweiten Rangliste ihrer Altersklasse.

Sabine Zeleny ringt Dauerrivalin nieder

Zwei Siege und eine Silbermedaille erkämpfte sich der Älteste im Team, Itze Ilgen, in der AK 85, der vor allem seine Rückenstrecken dominierte, auf die er sich auch gerade für die Europameisterschaft in Rom im August vorbereitet. Den gleichen Medaillensatz erschwamm sich auch Sabine Zeleny (AK 45), die nach einem für sie überraschenden Sieg über 400 Meter Freistil über 200 Meter Brust alle Kräfte mobilisierte und erstmals ihre Dauerrivalin aus Regensburg in einem extrem ausgeglichenen und progressiv geschwommenen Rennen niederrang.

Drei Aktive sicherten sich einen kompletten Medaillensatz, also von jeder Farbe eine Medaille. Nadja Merz (AK 50) holte sich den Titel über 200 Meter Rücken, sprintete über Rücken zu Silber und gewann Bronze auf der Mitteldistanz sowie über 50 Meter Schmetterling. Christian Kalkbrenner (AK 60) sammelte den Medaillensatz über die Strecken 800 Meter (1. Platz), 200 Meter (2. Platz) und 400 Meter Freistil (3. Platz). Der frischgebackene Vater Marc Pauli (AK 30) sicherte sich den Sieg über 50 Meter Freistil in starken 0:27,69 Sekunden, Rang zwei über 200 Meter Lagen und Rang drei über 100 Meter Schmetterling waren seine Ausbeute.

Der letztmals in der AK 55 startende Holger König versilberte die 50 Meter Schmetterling und stand über 100 Meter und 200 Meter Freistil sowie über 200 Meter Lagen auf dem dritten Podestplatz. Extra aus der Schweiz angereist war Susanne Braun (AK 55), um mit ihrem Team zu starten. Bei ihren Einzelstrecken kam sie dabei über 200 Meter Freistil auf den zweiten Platz, über 200 Meter Schmetterling und 800 Meter Freistil wurde sie Dritte. Reinhold Pohl (AK 60) sicherte sich eine Silber- und eine Bronzemedaille im Einzel und die jüngste im Team, Alicia Preisegger in der AK 20, erschwamm sich über 200 Meter Brust in neuer persönlicher Bestzeit den dritten Platz. Lediglich Steffen Ungermann (AK 55) musste sich bei seinen Einzelrennen mit zwei undankbaren vierten Plätzen zufrieden geben. Dafür sammelte er Edelmetall mit den 14 Lindauer Staffeln, die in den verschiedensten Altersklassen in allen angebotenen Wettbewerben starteten. Die Teams fuhren viermal den Vizetitel ein und standen gleich neunmal ganz oben auf dem Treppchen.

„Der gelungene Restart der Lindauer Masters war für das gesamte Team eine Wohltat nach der harten, wirren und wettkampflosen Zeit“, heißt es in der TSV Mitteilung. Lindaus Abteilungsleiter Wilfried Fuchs wurde sogar extra vom Präsidenten des Bayerischen Schwimmverbandes, Harald Walter, zu seiner erfolgreichen Mannschaft beglückwünscht. In der Masters-Szene sorgte das gute Abschneiden nicht nur für bayernweites Aufsehen.