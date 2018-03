TSV Lindau: Alfred Seeger lässt alle hinter sich

15 Aktive des TSV Lindau aus den unterschiedlichsten Altersklassen sind am vergangenen Wochenende bei der im heimischen Eichwaldbad ausgetragenen Internationalen deutschen Meisterschaft im Freiwasserschwimmen an den Start gegangen. Von einem richtigen Heimvorteil kann in diesem Fall allerdings nicht gesprochen werden, denn auch für Lindauer ist der See mit seinen Bedingungen unberechenbar.

Die Wassertemperaturen waren gut zu bewältigen – fraglich war allerdings, wie einige den intensiven persönlichen Arbeitseinsatz bei dem Event wegstecken konnten für sportliche Höchstleistungen. Zudem waren etliche vor ihren Starts sichtlich nervös: Viele schwammen zum ersten Mal bei deutschen Meisterschaften beziehungsweise über eine Wettkampfstrecke von fünf Kilometern.

Einziger Medaillengewinner in Lindauer Team war der älteste Lindauer Teilnehmer und der zweitälteste Teilnehmer der gesamten Veranstaltung Alfred Seeger (AK 75): Er siegte souverän, sowohl über die 2,5-Kilmeter-Strecke als auch über die doppelte Distanz – und ließ mit seinen Endzeiten etliche andere Wettkämpfer hinter sich. Ein Opfer seines engagierten Einsatzes als Sprecher wurde Thomas Röhl (AK 55) bei seinem Start über 2,5 Kilometer: Auf der Zielgerade verkrampfte sich sein Oberschenkelmuskel derart, dass er per Boot an Land gebracht werden musste. Mit sehr gemischtem Gefühl startete er daher zwei Tage später über die Fünf-Kilometer-Distanz. Letztlich belegte er hier Platz fünf, geschuldet dem sehr lockeren Anfangstempos. Im Endresultat lässt sich erkennen, dass eine Medaille greifbar gewesen wäre.

Den gleichen Platz über die gleiche Strecke erschwamm sich Beate Schulz (AK 45), während sie über die halbe Strecke Rang acht erkämpfte. Sandra Bandlow-Albrecht (AK 40) verpasste mit Platz vier über die 2,5-Kilometer-Distanz denkbar knapp das Treppchen, über fünf Kilometer schlug sie als Sechste an. Auch Angela Aigner (AK 20) kämpfte sich unter die Top Ten ihrer AK: Über 2,5 Kilometer wurde sie Neunte, auf der Doppeldistanz Zwölfte – wobei dort vier von den ersten fünf der offenen Klasse sich die vorderen Ränge teilen.

Michael Jeschke (AK 50) „sprintete“ über 2,5 Kilometer zu Platz elf, Susanne Schmid (AK 45) auf Platz 14. Die beste Einzelplatzierung bei den Jugendlichen erkämpfte sich der Wildwasserexperte Daniel Drexler (1999). Er schob sich über fünf Kilometer auf die 18. Position nach vorne. Über 2,5km belegte er Rang 25. Sechs weitere Jugendliche schwammen lediglich die „kurze“ Wettkampfstrecke über 2,5km. Dabei erschwammen sich die Jahrgangskollegen Lois Debruyne und Lukas Wölfle im Jahrgang 2002 zu Rang 20 und 21. Martin Zeller (1999) erreichte Rang 24 in seinem Jahrgang, während Luca Schölderle (01) als 28. die Anschlagmatte berührte.

Anna-Lisa Allgaier (2000), das einzige Mädchen der Lindauer Schwimmer-Jugend, erkämpfte sich Platz 33, Simon Zeh (ebenfalls Jahrgang 2000) klatsch als 41. seines Jahrganges die Anschlagmatte ab. Adrian Wölfle (2000) startete erstmalig über die fünf Kilometer in einem Wettkampf und war deshalb recht nervös. Dennoch meisterte er seine Aufgabe sehr ordentlich und belegte Platz 24. Über die halbe Strecke kam er auf Platz 38.

Am späten Freitagnachmittag sprangen noch drei Staffel ins Wasser, um sich im Team zu beweisen. Die Masters der AK 121plus mit Thomas Röhl, Reinhold Pohl und Sandra Bandlow-Albrecht erschwammen sich Platz sechs, während die Jugendlichen unter weitaus mehr startenden Staffeln Rang elf(Alexander Kickl, Daniel Drexler. Adrian Wölfle) und Rang 35 (Anna-Lisa Allgaier, Lois Debruyne, Martin Zeller) belegten. Im Vorfeld dieser Meisterschaft hatte das Krankenlager der Lindauer Schwimmer zugenommen, sodass Lasse Batke und Susanne Braun auf ihre Starts verzichten mußten.

Bei allen Lindauer Startern war die Teilnahme laut Vereinsbericht eine wertvolle Erfahrung: sei es, eine erste Erfahrung bei Freiwasserwettkämpfen (neben der Lindauer Seedurchquerung) oder eine Abkühlung und eine Ablenkung zwischen den diversen Helferjobs. Für alle stand fest: Das war nicht der letzte Freiwasserwettkampf, den sie absolvieren werden.