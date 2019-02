TSV holt zu Hause einen Punkt

Am Samstagabend haben sich die Lindauer Handballer nach einer bis zum Schluss spannenden Partie ein 31:31 (15:13)-Unentschieden gegen den Tabellenfünften aus Illertal erkämpft und beendeten dadurch die Niederlagenserie der vergangenen Wochen in der Bezirksklasse. Laut Vereinsbericht starteten die Gastgeber wie ausgewechselt in diese Begegnung.

Auch wenn Illertal stark in die Partie kam und mit 2:0 in Führung ging, ließen sich die Lindauer nicht wie sonst aus der Fassung bringen, sondern antworteten mit einem stärkeren Abwehrverbund und einem konzentrierten Angriffsspiel. So konnten sie den anfänglichen Rückstand schnell aufholen. Auch die Zwei-Minuten-Strafe gegen Außenspieler Christoph Grübel, brachte das TSV-Team nicht ins Wanken, sondern motivierte jeden Spieler, sich noch mehr anzustrengen. So konnte man in Unterzahl durch ein schnelles Kurzpassspiel TSV-Kreisläufer Simon Wiedrich gekonnt in Szene setzen, der routiniert zur 8:6-Führung (15.) einnetzte.

Diesen Vorsprung irritierte die Illertaler sichtlich, die spielerisch nicht die gewohnte Sicherheit ausstrahlten und sich an der Lindauer Defensive die Zähne ausbissen. Allerdings sah der Unparteiische in fast jeder Abwehraktion der Lindauer ein siebenmeterwürdiges Foul. Die insgesamt 15 Strafwürfe nahmen die Gäste dankend an. Auch wenn Thomas Brombeis einige davon entschärfen konnte, hielten diese einfachen Treffer die Illertaler im Spiel und verhinderten einen größeren Pausenrückstand der Gäste.

Nachdem die Mannschaften beim Zwischenstand von 15:13 für Lindau die Seiten wechselten, fand Illertal deutlich besser zurück in die Partie und übernahm durch vier Tore in Folge, drei davon per Siebenmeter erzielt, die Führung. Unbeirrt von diesem kleinen Rückschlag kämpften sich die Spieler um TSV-Trainer Andreas Weidmann wieder heran, ein offener Schlagabtausch begann. Immer wieder gingen die Illertaler in Führung, Lindau glich im Gegenzug aus.

Drei Tore in der Schlussminute

So ging es beim Stand von 25:25 in die abschließenden zehn Minuten des Spiels. Hier hatte zunächst der TSV die Nase vorn und zwang den Mannschaftsverantwortlichen aus Illertal zu einer Auszeit. Diese erfüllte ihren Zweck, die Gäste konnten sich durch Ballgewinne und Tempogegenstöße erneut in Führung bringen. Als Luis Striebel in der 59. Minute für die HSG Illertal zum 28:31 traf, glaubte das Gästeteam, dass ihnen der Sieg nicht mehr zu nehmen sei.

Doch sie hatten ihre Rechnung ohne die offensive Manndeckung und den Kapitän der Lindauer, Robert Broszio, gemacht. Innerhalb von 60 Sekunden erkämpften sich die TSV-Spieler, durch eine starke Abwehrleistung und einen hellwachen Torhüter, drei Bälle in Folge, die der erfahrene Rückraumspieler im Gegenzug ins gegnerische Tor zimmerte und dadurch fünf Sekunden vor der Schlusssirene zum 31:31-Endstand für Lindau ausglich.

„Es wäre mehr in dieser Partie zu holen gewesen“, resümierte der Lindauer Coach kurz nach Abpfiff der Partie. Aber er sei sehr stolz auf die starke kämpferische Leistung seines Teams und freue sich über diesen wichtigen Punkt im Abstiegskampf der Handball-Bezirksklasse.