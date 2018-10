TSV-Handballteams sind auswärts gefordert

Nach einwöchiger Spielpause kämpfen die Handballerinnen des TSV Lindau am Wochenende in Bad Saulgau wieder um wichtige Ligapunkte. Deren männliche Kollegen gastieren am Sonntag im Bezirksklasseduell in Vöhringen.

Der bislang ungeschlagene Tabellenzweite TSV 1848 Bad Saulgau empfängt am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr die Lindauerinnen. Nach zwei sehr schwer erkämpften Punkten aus den vorherigen beiden Partien gehen die Spielerinnen vom Bodensee als klarer Außenseiter ins Rennen. Sollten sie dieselbe Einstellung wie in den Wochen zuvor an den Tag legen, dürften sich die Saulgauerinnen laut Vorschau schwer tun. Einfache Ballverluste durch technische Fehler oder inkonsequente Torabschlüsse dürfen den Lindauerinnen nicht passieren. Ansonsten werden die konterstarken Gastgeberinnen ein ums andere Mal das Können der Lindauer Torfrauen auf eine harte Probe stellen. Sollten die Ballverluste minimiert und die Abwehr so stabil wie gewohnt stehen, könnten der TSV in Bad Saulgau für eine kleine Sensation sorgen.

Nach dem Auswärtsdebakel in Illertal müssen die Handballmänner des TSV Lindau gegen die zweite Mannschaft von Vöhringen ran. Von der Tabellenkonstellation her gesehen reisen die Gäste, die aktuell im unteren Tabellendrittel stehen, als klarer Außenseiter an. Zudem man auch nie wissen kann, welche Mannschaft einen in Vöhringen erwartet. Nach der Niederlage im vergangenen Auswärtsspiel gab es viel aufzuarbeiten. So wurde in dieser Woche zweimal intensiv trainiert und besprochen, in welchen Bereichen es dringenden Verbesserungsbedarf gibt.

Ziel soll es sein, eine stabilere und vor allem aktiver und aggressiver agierende Abwehrleistung zu zeigen, um leichte Gegentore zu verhindern. Zudem wendete TSV-Trainer Andreas Weidmann viel Zeit auf ,um individuelles Wurftraining zu forcieren, da die Trefferquote bislang sehr zu wünschen übrig ließ. Darüber hinaus musste der Coach an dem sichtlich angeknacksten Selbstbewusstsein der Spieler arbeiten. Nun wollen die Spieler vor fremder Kulisse beweisen, dass sie sich in der Handball-Bezirksklasse vor niemanden verstecken müssen und als geschlossene Mannschaft diese zwei Punkte nach Lindau holen wollen. Anpfiff in Vöhringen am Sonntagnachmittag ist um 17 Uhr.