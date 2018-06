TSV-Handballherren siegen in Ailingen

Zum Auswärtsspiel in Ailingen sind die Kreisliga-Handballherren vor Kurzem beim Tabellenvorletzten TSG Ailingen angetreten. Dabei gelang den Inselstädtern ein 24:14-Sieg (8:10).

Erneut stand eine fast neue Konstellation beim TSV auf dem Feld, da es verletztungsbedingte Absagen gab. So mussten die jungen Spieler, vier dürften sogar noch in der A-Jugend aktiv sein, in dieser Partie erstmals mehr Verantwortung übernehmen. Zu Beginn klappte dies aber ganz und gar nicht. Der TSV spielte nervös im Angriff und wenig aggressiv in der Abwehr, der Torhüter der Gastgeber wurde von den Lindauern regelrecht warmgeworfen. Auch das in den vergangenen Spielen recht sichere Passspiel war an diesem Nachmittag nicht zu sehen. Nur durch Einzelaktionen gelang es, mit einem knappen Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine zu gehen.

Nach Wiederanpfiff beherztigten die Spieler dann jedoch die Ratschläge des Trainers – Robert Broszio und Maik Grote zeigten ihr ganz Können und warfen alleine zehn der 14 Tore. So konnte der TSV dann doch einen recht ungefährdeten Sieg nach Hause fahren und kann sich jetzt auf das kommende Heimspiel gegen den HC Bodensee vorbereiten.

TSV Lindau: Louis Velke, Sven Hoffmann (1), Maik Grote (6/1), Till von Hoyer (3), Alexander Haller (1), Kai Kähler, Felix Rutschke (3), Raphael Wittmann, Leon Fabsits, Patrick Schmid, Robert Broszio (10/1), Andre Krüger.