TSV-Handballerinnen stehen vor Pflichtsieg

In der Handball-Kreisklasse (Bodensee) der Frauen tritt der Tabellenzweite TSV Lindau am Sonntag, 18. Februar, beim FC Kluftern an. Spielbeginn in der Brunnisachhalle (Markdorfer Straße 108) im Häfler Stadtteil Efrizweiler ist um 17 Uhr. Alles andere als ein klarer Sieg der Lindauerinnen beim Tabellenletzten wäre eine Überraschung. Zumal sich der TSV im Meisterschaftsrennen gegen die punktgleiche Landesligareserve der MTG Wangen keinen Ausrutscher erlauben darf. Gegen Kluftern geht das Team von Peter Rauch als klarer Favorit in der Partie. Vor dem Topspiel gegen Spitzenreiter MTG Wangen II am 24. Februar will der TSV-Coach in Kluftern noch einiges ausprobieren, um Angriff und Abwehr zu stabilisieren.