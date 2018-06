TSV-Handballerinnen setzten sich durch

Die Lindauer Handballdamen haben am Samstag die TSG Leutkirch in eigener Halle empfangen. Für beide Mannschaften war es laut Spielbericht eine wichtige Partie, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Schlussendlich siegte der TSV klar mit 23:13.

Vor dem Spieltag lag Lindau nur zwei und TSG Leutkirch lediglich vier Minuspunkte hinter den beiden verlustpunktfreien Tabellenführern Kressbronn und Biberach. Die Damen aus Leutkirch haben einige Jahre in der Bezirksklasse gespielt und sind vergangene Saison etwas unglücklich abgestiegen, sodass hier eine erfahrene Mannschaft nach Lindau kam. Andererseits hatte TSV-Trainer Peter Rauch die Spielweise der Gäste aus Leutkirch studiert und rechnete sich Chancen auf einen knappen Sieg aus, da er die Lindauerinnen in den vergangenen Trainingseinheiten speziell auf diesen Gegner vorbereitet hatte.

Beide Mannschaften begannen aus einer starken Abwehr heraus, sodass sich zunächst ein torarmes Spiel entwickelte, beim dem die Damen aus Leutkirch die Oberhand hatten – nach yehn Minuten stand es 1:3 aus TSV-Sicht. Erst danach fanden die TSV-Damen ins Spiel: Die Abwehr stand nun stabil – durch Tore von Jessica Mayer, Lena Rauch und zweimal durch die an diesem Abend überragend spielende Selina Haack gingen die Lindauerinnen mit 5:3 in Führung.

Aber die TSG blieb dran und konnten durch Einzelaktionen immer wieder Tore erzielen. Die TSV-Damen erhöhten nun das Tempo, die Spielzüge gelangen und durch Tempogegenstöße mit der ersten und zweiten Welle konnten schnelle Treffer erzielt werden. Ein Doppelschlag von Marion Leibrecht führte schließlich zu einem beruhigenden 10:5-Vorsprung. Nun brachten sich die Damen des TSV Lindau jedoch selbst durch ein härteres Einsteigen in der Abwehr in Bedrängnis, wodurch der Schiedsrichter mit fünf gegen Lindau gerichteten Zeitstrafen vorgehen musste. Drei Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit stand man sogar nur mit vier Spielerinnen auf dem Platz. Leutkirch nutzte die Überzahlsituationen konsequent aus und kamen wieder heran. Mit 12:9 ging es in die Halbzeitpause.

Konsequent schnell gespielt

Hier forderte der Lindauer Trainer ein verändertes Abwehrverhalten und weiterhin konsequentes Tempospiel, da die Gäste läuferisch unterlegen waren. Die zweite Halbzeit spielten die Lindauerinnen dann tatsächlich mit einer verbesserten Abwehr. Die Gäste fanden kaum noch eine Lücke – und wenn doch, dann war eine wieder sehr stark haltende Sarah Bruderhofer auf dem Posten und entschärfte nahezu jeden Schuss. Somit gelangen den Damen der TSG Leutkirch nur noch vier Tore in der zweiten Halbzeit, während die flinken Lindauerinnen weitere elf Treffer erzielen konnten und schließlich verdient mit 23:13 gewannen.

Vor allem Selina Haack und Jessica Mayer waren durch ihre Schnelligkeit nicht zu stoppen und fanden immer wieder die Lücken in der gegnerischen. Obwohl Mayer zuvor noch in der weiblichen A-Jugend des TSV Lindau spielte und dort 13 Tore erzielte, war sie offensichtlich nicht ermüdet.

Am kommenden Samstag (29. November) geht es nun in eigener Halle in einem besonderen Lokalderby gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer Kressbronn. Auch hier hoffen die Lindauer Handballdamen erneut auf die gute Unterstützung des eigenen Publikums, um dieses sehr wichtige Spiel für sich entscheiden zu können.

Für den TSV Lindau spielten: Sarah Bruderhofer, Dagmar Brombeis (beide Tor), Lena Rauch (2), Selina Haack (6), Theresa Berschl (1), Jessica Mayer (8/3), Cinzia Priebe (1), Julia Günther (1), Celina Süß (1), Marion Leibrecht (2), Katrin Hegmann (1), Valeria Henke, Greta Meier und Chantal Gaubitz