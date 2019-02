TSV-Handballerinnen ohne Glück

Die siebte Saisonniederlage in der Handball-Kreisliga der Frauen haben die Spielerinnen des TSV Lindau am Samstagabend vor heimischer Kulisse hinnehmen müssen. Gegen den Tabellenzweiten, die Handballspielgemeinschaft Lindenberg-Isny, unterlagen die Lindauerinnen am Ende mit 18:20. Noch zur Pause lagen die Gastgeberinnen mit 10:7 in Führung. Punktbeste Spielerin aufseiten von Lindau war Jette Kubitz, die viermal ins gegnerische Tor traf. Bereits im Hinspiel Ende November unterlag die Mannschaft von TSV-Coach Sebastian Lorenz (im Bild links) mit 20:25. Duch die knappe Heimniederlage des vergangenen Wochenendes verharren die Lindauerinnen auf dem sechsten Tabellenrang.