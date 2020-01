TSV-Handballerinnen klettern dank einer Leistungssteigerung an die Tabellenspitze

Die Handballerinnen des TSV Lindau haben ihr Gastspiel in der Kreisliga bei der HSG Lindenberg-Isny mit 20:17 gewonnen. Die Lindauerinnen waren mit dem klaren Ziel ins Allgäu gereist, die zwei Punkte an den Bodensee zu entführen. Motiviert und gewillt die Forderungen von Trainer Sebastian Lorenz umzusetzen, starteten die TSV-Damen in die erste Halbzeit. Schnell wurde jedoch klar, dass auch die HSG die Partie um die zwei Punkte für sich entscheiden wollte. Auf Augenhöhe kämpften sich beide Mannschaften durch die ersten dreißig Minuten. Mit dem Halbzeitpfiff brachte Cinzia Priebe den TSV mit einem schönen Treffer zum 9:10 in die Pause.

Die zweite Halbzeit sollte aus Sicht der Lindauerinnen besser verlaufen. Trainer Sebastian Lorenz forderte von seinen Spielerinnen, die Abwehr stabil zu halten und vorne die Chancen besser zu verwerten. Durch zwei schöne Linksaußentore durch Laura Heuchert erspielte sich der TSV erstmalig einen Drei-Tore-Vorsprung. Doch die Gastgeberinnen gaben nicht klein bei und kämpften sich wieder ran. So blieb die Partie bis zum Schluss spannend. Erst in der 56. Minute zündeten die Inselstädterinnen ihre letzten Reserven und setzen sich entscheidend mit zwei Toren durch Karen Lützelberger zum 17:20 Endstand ab. „Ich bin mit der Kampfleistung meiner Spielerinnen sehr zufrieden“, resümierte Trainer Lorenz nach dem Spiel. „Sie hätten allerdings schon gegen Mitte der zweiten Hälfte den Sack zumachen müssen.“ Somit ziehen die Lindauerinnen mit den Bregenzerinnen gleich und belegen aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs vorübergehend den ersten Tabellenplatz in der Kreisklasse.