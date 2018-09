TSV-Handballerinnen fliegen aus Pokal

Zum Pokalspiel haben die Lindauer Handballerinnen des TSV am Samstag die drei Ligen höher spielenden Landesligadamen aus Lustenau empfangen. Am Ende wurden die Vorarlbergerinnen ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten 27:16 (18:7). Dennoch wurden laut Spielbericht die zahlreich erschienenen Zuschauer in der Dreifachhalle von einem gut aufgelegten Gastgeber überrascht.

Zu Beginn überrannten die Gäste das Team von TSV-Trainer Sebastian Lorenz regelrecht (2:9, 10. Minute). Nach einer Auszeit wusste der TSV im Anschluss zu überzeugen. Mit sicher gespielten Pässen gelang es immer wieder, die Kreisläuferinnen oder die Außen in Wurfposition zu bringen. Dennoch konnte Lustenau zur Pause auf 18:7 davonziehen.

In der Kabine fand Trainer Lorenz die richtigen Worte. Die Lindauer Abwehr fand immer besser ins Spiel, Lustenau fand kein Durchkommen mehr. Wer nun technische Fehler erwartete, bekam sie zu sehen, allerdings von der höher spielenden Mannschaft. Das nutzten die schnellen Lindauer Flügelspielerinnen, die Begegnung gestaltete sich auf Augenhöhe. Das TSV-Team kämpfte um jeden Ball – am Ende hieß es 16:27 aus Lindauer Sicht. Zwar ist man nun im Pokalwettbewerb ausgeschieden. Doch ist die gezeigte Leistung eine gute Motivation für die beginnende Meisterschaftsrunde.