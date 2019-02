TSV-Handballer verschaffen sich Luft im Abstiegskampf

Am Samstagabend hat der TSV Lindau mit einem 27:19 (13:8)-Heimsieg gegen die Reserve aus Vöhringen ihren ersten Rückrundensieg gefeiert und die rote Laterne zurück an Ulm&Wiblingen übergeben Vor dem Anpfiff der Begegnung standen die Zeichen für die unterbesetzten Inselstädter mehr als nur schlecht, wie der Verein mitteilt.

Der Mannschaftsverantwortliche Andi Weidmann musste mit Alexander Haller (Partellasehnenriss) und Simon Wiedrich (Erkältung) auf gleich zwei Stammspieler verzichten. Doch seine Spieler waren von Beginn an höchst motiviert und legten los wie die Feuerwehr. Allen voran der zuletzt so schwächelnde Rückraum zeigte seine Klasse und brachte die Vöhringer Defensive und deren Torhüter mit schönen Distanztreffern und Eins gegen eins-Situationen zum Verzweifeln. Nach neun Minuten stand es 8:3 für Lindau, der Vöhringer Trainer war zur ersten Auszeit gezwungen. Trotz der nun offensiven Manndeckung gegen Daniel Wagner brach das Angriffsspiel der Lindauer nicht zusammen.

Mittelmann Sebastian Lorenz brachte die Abwehr in Bewegung und manövrierte seine Außenspieler in gute Wurfpositionen. In der 20. Minute mussten die Lindauer beim Stand von 11:5 erneut einen Ausfall kompensieren, da Spielmacher Lorenz nach einer Abwehraktion mit einem blutenden und ausgekugelten Finger zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nun war Weidmann gezwungen, den Angriff umzustellen und den zweiten Kreisläufer Norbert Knechtel als Mittelspieler einzusetzen.

Durch die Umstellung geriet das Angriffsspiel etwas ins Wanken. Den Gästen gelang es, einige Bälle zu erobern, die sie mittels Tempogegenstoß im Lindauer Gehäuse unterbrachten. Nachdem die Vöhringer auf 8:11verkürzten, fingen sich die Gastgeber wieder und gingen durch schöne Treffer von Youngster Jeremias Delgado mit 13:8 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel fielen die Lindauer nicht, wie schon so oft, in ein Loch, sondern drehten von Beginn an mächtig auf. Nun lief der Rückraumspieler Robert Broszio, der durch die offensive Manndeckung seines Kollegen auf der linken Seite sehr viel Platz zum Agieren hatte, richtig heiß. Die folgenden fünf TSV-Treffer gingen auf sein Konto.

Als sich die Vöhringer Defensive nun auf ihn konzentrierte nutzte das auf der anderen Seite Daniel Wagner, der nach seinem gewonnenen Zweikampf mit einem schönen Heber zum 20:10 erhöhte. Ab diesem Zeitpunkt war es klar, dass sich die Spieler des TSV den Sieg nicht mehr nehmen lassen würden.

Trotzdem kämpften die Vöhringer weiter und versuchten die Rückstand in den zehn Schlussminuten noch aufzuholen. Doch die Abwehr der Gastgeber war hellwach. Auch wenn es den Vöhringern durch einige Unkonzentriertheiten der Lindauer gelang, noch einige Tore zu erzielen, stand auf der Anzeigetafel nach der Schlusssirene mit 27:19 ein deutlicher Sieg für die Hausherren, der von den zahlreich erschienenen Fans bejubelt wurde. Mit den gewonnenen 2zwei Punkten schiebt sich der TSV in der Tabelle der Bezirksklasse wieder an Ulm&Wieblingen vorbei und belegt derzeit den neunten Platz.

Um die Saison doch noch versöhnlich abzuschließen, möchten die Lindauer Spieler nun die vierwöchige Spielpause nutzen, um ihre Verletzungen auszukurieren und anständig zu trainieren, damit die drei noch ausstehenden Partien gegen Dornbirn, Wangen und Vogt möglichst genauso gestaltet werden wie die Begegnung mit Vöhringen.