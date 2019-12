TSV-Handballer verpassen Sieg in Illertal

Nach zuletzt drei Siegen in Folge mussten sich die Handballer vom TSV Lindau bei der HSG Illertal mit einem Unentschieden begnügen. 23:23 hieß es nach 60 Minuten. Die in dieser Saison überzeugende Lindauer Abwehr wurde von den stark aufgelegten Konkurrenten in der Anfangsphase des Öfteren überwunden, doch Torhüter Thomas Brombeis verhinderte mit starken Paraden Schlimmeres. Lindau kam besser ins Spiel und konnte nach 20 Minuten durch einen Treffer von Jeremias Delgado zum ersten Mal in der Partie mit zwei Toren in Führung gehen. Doch drei Gegentore in Folge zwangen die Lindauer Mannschaftsverantwortlichen zu einem Time-out, um den Lauf von Illertal zu stoppen. Nach der kurzen Unterbrechung lief das Offensivspiel der Lindauer besser und Robert Broszio vollendete zur nächsten Führung zum 12:13. Kurz vor der Halbzeitsirene musste der TSV allerdings noch einen Gegentreffer hinnehmen, sodass es mit einem 13:13 in die Pause ging.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stand die Lindauer Abwehr besser und der TSV konnte durch einige Ballgewinne von Jörg Lützelberger einen Drei-Tore-Vorsprung herausspielen. Doch Illertal gab nicht auf und kämpfte sich ins Spiel zurück und ging zehn Minuten vor Ende der Partie mit einem Tor in Führung. Die letzten Minuten in dieser fair geführten Partie waren dramatisch: Zunächst glich Lindau in der 58. Spielminute durch Sebastian Lorenz aus, dann wehrte die TSV-Abwehr den letzten Angriff des Gegners ab, sodass die Gäste 30 Sekunden vor Schluss tatsächlich noch die Chance auf den Sieg hatten. Doch auch Illertal verteidigte stark und schafften es, ein Lindauer Tor zu verhindern. So endete das sehenswerte Bezirksklassespiel mit einem leistungsgerechten Unentschieden. „Illertal hat verdammt stark dagegengehalten und wir sind froh über den nächsten Punkt für unsere Mission Klassenerhalt“, sagte Kapitän Broszio. „Es war ein harter Kampf.“

Am Samstag, 19 Uhr, geht es für die Lindauer im letzten Hinrundenspiel gegen die SG Ulm Wiblingen. „Das letzte Spiel des Jahres wollen wir auf jeden Fall positiv gestalten. Wir können auf unseren kompletten Kader zurückgreifen und haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir in eigener Halle selbstbewusst auftreten können“, sagt Vorstand Norbert Knechtel.