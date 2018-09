TSV-Handballer starten im Pokal

Die erste Herrenmannschaft der Handballer des TSV Lindau startet in den nächsten Tagen in die neue Spielzeit. Nachdem die TSV-Handballerinnen ihr erstes Pokalspiel am vergangenen Samstag bestritten haben, sind die TSV-Herren am Donnerstagabend (Anwurf um 20.15 Uhr, Aeschacher Dreifachturnhalle) mit einem Pokal-Heimspiel gegen den SC Lehr in Einsatz.

Laut Ankündigung ist der in der Bezirksliga angesiedelte Gegner auf dem Papier zwar klarer Favorit. Doch die Herren aus Lindau sind höchst motiviert und wollen unter Beweis stellen, dass ihre zuletzt schlechten Leistungen in den Vorbereitungsspielen keinerlei Bedeutung hat. Die Spieler sind allesamt in Bestform und wollen diese nun auch abrufen. Einzig der langzeitverletzte Kreisläufer und Abwehrchef Simon Wiedrich fällt aus und wird wohl erst wieder zu Beginn der Rückrunde aktiv ins Spielgeschehen eingreifen können. Trotz des verletzten Schlüsselspielers wollen die Lindauer den Nachteil durch eine geschlossene und starke Mannschaftsleistung ausgleichen. Darüber hinaus wurden im Training nochmals verschiedene Abwehrvarianten trainiert, da sich dort noch die größten Schwächen gezeigt hatten. Die Lindauer Handballer sehen sich „bestmöglich auf die kommende Partie vorbereitet“ und hoffen auf ein Weiterkommen im Pokalwettbewerb. Anpfiff ist am Donnerstag um 20.15 Uhr. Fast genau 48 Stunden später (Samstag, 22. September, ab 20 Uhr) sind die TSV-Handballer erneut gefordert. Am Samstagabend heißt der Gegner TV Weingarten, bei dem die Lindauer die ersten Auswärtspunkte holen möchten.

Nach der deutlichen, aber auch zu erwartenden Niederlage der Damen am vergangenen Wochenende ist der erste Gegner in der Meisterschaftsrunde die zweite Damenmannschaft des HCL Vogt. Laut Trainer Sebastian Lorenz dürfte diese eine machbare Aufgabe für sein Team sein. Man habe im Pokalspiel noch einige Schwächen der Mannschaft erkennen und um Training besprechen können, so Lorenz vor dem anstehenden Auswärtsspiel. Da sich alle Spielerinnen bester Gesundheit erfreuen, kann der Lindauer Handballcoach aus dem Vollen schöpfen und mit einer vollen Ersatzbank nach Vogt reisen. Wenn die Handballerinnen vom See ihre Chancen im Angriff konsequent nutzen und eine solide Abwehr stellen, sollten auch für sie die ersten zwei Punkte im Bereich des Möglichen liegen. Anpfiff in der Vogter Allgäuhalle ist um 16 Uhr.