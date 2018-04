Die Handballer des TSV Lindau müssen weiterhin um den Klassenerhalt bangen: Im abschließenden Saisonspiel der Handball-Bezirksklasse bei der HSG Langenargen-Tettnang setzte es am Sonntagnachmittag mit 20:21 (10:11) wiederum eine ganz knappe Niederlage. Nun geht es für die Inselstädter gegen die TSG Ailingen in die Relegation.

Zeitgleich um 15 Uhr begann der letzte Bezirksklasse-Spieltag in den Sporthallen der Region, um keinen der abstiegsgefährdeten Mannschaften einen Vorteil zu verschaffen. Anders als bei den sonstigen Ligaspielen kamen dieses Mal zwei Schiedsrichter in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle zum Einsatz. Die hatten in dem von Hektik geprägten Spiel alle Hände voll zu tun. 60 Zuschauer, davon die Hälfte aus Lindau, sahen eine Begegnung, die bis zum letzten Ballwechsel auf des Messers Schneide stand (4:4, 9:9, 12:12 - 36. Spielminute).

Mit ausschlaggebend dafür, dass der TSV Lindau – wie schon bei der Heimniederlage gegen die Württembergligareserve der MTG Wangen am vergangenen Wochenende – punktemäßig am Ende erneut mit leeren Händen dastand, waren die teils leichtfertigen Ballverluste während der gesamten Partie. Vor allem aber waren die Gäste aus dem Bayerischen vom Verletzungspech verfolgt. Zunächst erwischte es TSV-Torjäger Robert Broszio, der nach knapp 40 Minuten von seinem Gegenspieler einen Schlag auf den Unterarm erhielt und für fünf Minuten eine Zwangspause einlegen musste – und das ausgerechnet bei einem 13:15-Rückstand (40.). Knapp zehn Minuten später erwischte es den Lindauer Kreisläufer Simon Wiedrich, der sich bei einer Angriffsaktion den Arm auskugelte und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Trotz aller Widrigkeiten gaben sich die Gäste gegen eine zumeist bärenstärke HSG-Defensive, die nur wenig zuließ, nicht auf und blieben weiter auf Augenhöhe mit Langenargen-Tettnang. „Wir wussten, dass wir gewinnen mussten“, sagte TSV-Trainer Norbert Knechtel, der nach dem Ausfall von Wiedrich am Kreis der Gastgeber die Lücken reißen musste, um seinen Rückraumspielern Wurfmöglichkeiten zu schaffen. Knechtel war es auch, der die Faust ballte, als er sich knapp sechs Minuten vor Spielschluss durchtankte und zum 19:19-Ausgleich traf.

Als Felix Steinacher in Überzahl für die HSG Langenargen-Tettnang über rechts herankam und zur 20:19-Führung einnetzte (57.), antworteten die Lindauer mit dem 20:20 durch Maik Grote. Doch Alexander Merath gelang wenig später das 21:20. In der Schlussminute nahm Lindau nochmals Auszeit, in den Schlusssekunden setzte Robert Broszio alles auf eine Karte – scheiterte jedoch aus der Distanz an der HSG-Mauer.