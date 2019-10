TSV-Handballer lassen Dornbirn keine Chance

Die Handballer des TSV Lindau haben in der Bezirksklasse die TS Dornbirn klar mit 30:19 besiegt – und das, nachdem die Lindauer im Vorjahr nicht einen Punkt gegen die starke Truppe aus dem Nachbarland holten. Dabei standen die Vorzeichen vor der Partie denkbar schlecht, da der TSV durchaus geschwächt in die Partie gehen musste. Mit Norbert Knechtel und Simon Wiedrich fehlte der eingespielte Innenblock, im Angriff war Daniel Wagner und Christoph Grübel verhindert.

Doch die Lindauer erwischten vor rund 100 Zuschauern einen sehr guten Start und führten nach neun Minuten mit 5:2. Die Gäste stellten danach ihre Abwehr um und Jörg Lützelberger und Robert Broszio wurden in die Manndeckung genommen. Das schaffte Räume für Elias Bräu, der trotz Knöchelverletzung als einziger Kreisläufer im Kader die volle Spielzeit absolvieren musste. Da zudem die Abwehr sehr gut stand, gingen die Lindauer mit einer 16:8-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie ein wenig hitziger und Dornbirn stärker. So verkürzten die Vorarlberger zunächst auf 20:14, doch nach überstandener Zeitstrafe spielten die Lindauer wieder konzentrierter und Torhüter Thomas Brombeis wurde zum großen Rückhalt. Er parierte einen Siebenmeter und direkt danach einen Tempogegenstoß. Der TSV münzte diese Paraden in einfache Treffer um. Emmanuel Delgado, der an seinem 18. Geburtstag das erste Spiel für die Herren machen durfte, verwertete seine Chancen ein ums andere Mal. So stand am Ende ein souveräner 30:19-Sieg auf der Anzeigetafel.

„Wir haben den Ausfall unserer Stammkräfte sehr gut kompensiert und haben heute alle als Team agiert. Die Abwehr stand überragend und vorne haben wir ein gutes Spiel gemacht“, sagte Kapitän Robert Broszio. Am kommenden Wochenende ist für die immer noch ohne Trainer agierenden Herren spielfrei, am 10. November geht es zum schweren Auswärtsspiel nach Vöhringen.