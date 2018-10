TSV-Handballer kassieren klare Auswärtsniederlage

Am späten Sonntagnachmittag haben die Lindauer Handballer nach einer desolaten Leistung bei der HSG Illertal mit 32:21 (16:10) verloren. Dass dem TSV Auswärtsspiele, zumal an Sonntagen, nicht liegen, ist laut Vereinsbericht bekannt. So auch diesmal: Die Gästemannschaft vom Bodensee spielte über weite Strecken hinweg unter ihren Möglichkeiten.

Einzig die Anfangsphase machte den mitgereisten Lindauer Zuschauern Mut, dass es eventuell doch etwas zu holen gebe. Durch gute Zuspiele an den Kreis und die in Szene gesetzten Teamkollegen konnten die TSV-Akteure in den ersten zehn Minuten der Partie sehr gut mit den konterstarken Illertalern mithalten. Ab der Mitte der ersten Halbzeit ließ die Konzentration im Angriff und der Abwehr jedoch stark nach. So konnten die Gastgeber durch einfache Treffer, sei es über Konter oder Positionsangriff, zum Pausenstand von 16:10 davonziehen.

Sichtlich geschockt gingen die Lindauer in die Kabine und kamen geradezu ängstlich wieder heraus. Nach Wiederanpfiff gelang auf Seite der Gäste einfach nichts mehr. Die Spieler schafften es in der zweiten Halbzeit nicht ein einziges Mal, ordentlich mit Druck auf die Abwehr zu stoßen. So wurde aus den wildesten Positionen aufs Illertaler Gehäuse geworfen. Die dadurch entstandenen Fehlwürfe waren ein gefundenes Fressen für den Torhüter der Gastgeber.

Dieser schickte ein ums andere Mal seine schnellen Außenspieler mit einem Konterpass auf die Reise in Richtung Lindauer Tor. Durch diese einfachen Gegentore geriet der TSV Lindau immer weiter ins Hintertreffen, weswegen die Moral nur noch weiter sank. Bis zum Schlusspfiff hatten die Gäste keinerlei Chance, die Niederlage noch abzuwenden. So stand es nach 60 Minuten 32:21 für die HSG Illertal. Die Lindauer mussten sichtlich geknickt die Heimreise antreten.