TSV-Handballer empfangen Vogt zum Spitzenspiel

Handballfesttage in Lindau: Bevor am 1. Februar das große Event „BK500“steigt, empfangen die Handballer des TSV Lindau am Samstag den HCL Vogt zum absoluten Spitzenspiel der Bezirksklasse. Mit einem Sieg könnte sich die Tabellenzweite vom Bodensee auf einen Punkt an Spitzenreiter Vogt herankämpfen. „Es gibt zwei Gründe, warum wir am Samstag unbedingt gewinnen wollen“, sagt Kapitän Robert Broszio. „Zum einem wollen wir die 33:28-Niederlage im Hinspiel wiedergutmachen und zum anderen wollen wir vor für unser Top Event, dem BK500, Selbstvertrauen zu tanken.“

Um diese Partie für sich entscheiden zu können, müssen die Inselstädter allerdings ihre Defensivleistung steigern. In Weingarten in der Vorwoche bröckelte die in der Hinrunde so robuste Abwehrwand ein wenig. Deswegen wurde im Training nochmals ein besonderes Augenmerk auf die Abwehrarbeit gelegt. „Wir sind topmotiviert und wollen das Spitzenspiel auf jeden Fall für uns entscheiden. Dazu müssen wir nicht nur in der Abwehr härter zupacken und mehr aushelfen, sondern auch unsere Angriffsleistung um 100 Prozent steigern“, führt der Lindauer Kapitän weiter aus. „In der zweiten Hälfte des Weingartenspiels war unser Angriffsspiel so gut wie nicht mehr vorhanden. Aber ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir als Team geschlossen an einem Strang ziehen, diese Partie gewinnen werden.“ Anpfiff der Begegnung in der Aeschacher Dreifachturnhalle ist um 19 Uhr.

Außerdem spielt die gemischte D-Jugend um 12.30 Uhr gegen Weingarten, die männliche B-Jugend empfängt um 15.45 Uhr die TSG Ailingen und die weibliche B-Jugend bestreitet ihre Partie um 17.15 Uhr gegen den TSV Laichingen.