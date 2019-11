TSV-Handballer behalten gegen Hard die Ruhe und die Punkte

Die Handballer des TSV Lindau haben die Wiederauflage des Relegationsspiels gegen den HC Hard 2 deutlich mit 30:20 (13:7) für sich entschieden und sind in der Tabelle der Bezirksklasse auf Platz 3 vorgerückt.

Die Gastgeber starteten mit viel Tempo und lagen schon nach vier Minuten mit 4:0 in Front. Etwas geschockt von dem unerwartet starken Auftreten der Inselstädter vergaben die Harder eine Chance nach der anderen vor dem Lindauer Tor. Die knapp 100 Zuschauer konnten verfolgen, wie die Lindauer, angeleitet durch Routinier Jörg Lützelberger, ihre Angriffe sehr koordiniert und konzentriert zu Ende spielten. Doch auch die Grün-Weißen vergaben mehrere klare Chancen und konnten sich nicht weiter absetzen. Dass die HLA-Reserve in dieser Schwächephase den Spielstand nicht verkürzte, lag an einem sehr gut aufgelegten André Krüger im Lindauer Tor. So konnte der TSV die Führung nach einem zwischenzeitlichen 8:5 bis zur Pause auf 13:7 ausbauen.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel auf beiden Seiten etwas ruppiger. Zudem stellten die Vorarlberger ihre Abwehr um, um die bis dahin stärksten Lindauer, Robert Broszio und Jörg Lützelberger, auszuschalten. Dies gelang ihnen allerdings nur mäßig, weswegen sie die Härte der Abwehraktionen am Kreis nochmals erhöhten. Völlig unbeeindruckt von dieser aggressiveren Defensive spielten die Gastgeber weiterhin ihr Spiel und setzten sich immer weiter ab. Auch die Spielchen des Harder Routiniers Arnaudovski, der dreimal versuchte, den Spielball unbemerkt auszutauschen, brachten die Lindauer nicht aus der Ruhe. Stattdessen antworteten sie immer mit einem Tor oder einem gewonnenen Ball in der Abwehr und bauten ihre Führung aus. So stand nach einem sehr hart geführten Spiel ein deutlicher 30:20-Sieg auf der Anzeigetafel. Dieser wurde nach Abpfiff noch lange mit den in der Halle verbliebenen Fans gefeiert.

Am nächsten Sonntag, 17.30 Uhr, müssen die Lindauer ihrerseits nach Österreich reisen, wenn sie in Bregenz zum nächsten Derby antreten.