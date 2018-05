TSV-Faustballer erobern Tabellenführung

Am ersten Spieltag der Landesliga sind die Faustballer des TSV Lindau am vergangenen Wochenende im heimischen Stadion gegen Heuchlingen und Riedlingen angetreten. Aufgrund der Ergebnisse der vorherigen Feldrunde werden die Lindauer als Favoriten gehandelt. Dieser Rolle wurden die Inselstädter laut Vereinsbericht mehr als gerecht: Beide Partien konnte die Lindauer Mannschaft für sich entscheiden und übernahm damit sogleich die Tabellenführung.

Gleich im ersten Spiel gegen Heuchlingen zeigten die Inselstädter ihr ganzes Können. Durch eine konzentrierte Leistung glichen die Lindauer die fehlende Spielpraxis aufgrund der spät begonnenen Vorbereitung aus. Schnell konnte das TSV-Team seine ganze Routine ausspielen und den ersten Satz klar mit 11:3 für sich entscheiden. Nach diesem geglückten Auftakt war der Gegner eingeschüchtert. Der zweite Satz wurde ähnlich deutlich mit 11:6 gewonnen. Im dritten und entscheidenden Durchgang hatte der Gegner mehr Chancen. Beim Spielstand von 9:9 rappelten sich die Gastgeber jedoch nochmals auf und beendeten, beflügelt durch die zahlreich erschienenen Fans, den Satz mit zwei erfolgreich verwerteten Angriffen. Mit diesem Ergebnis sicherten sich die Lindauer die ersten beiden Saisonpunkte.

Im zweiten Spiel des Tages ging es gegen den Angstgegner aus Riedlingen. In der vergangenen Feldsaison konnte der TSV im Hin- und Rückspiel nur ein Unentschieden herausholen. Im ersten Satz sah man den Lindauern die Anspannung an. Dennoch knüpfte das Heimteam an die gute Leistung der ersten gewonnenen Partie an und siegte im ersten Satz mit 11:5. Der zweite Satz wurde, trotz einigen Unsicherheiten im Spielaufbau, mit 11:7 gewonnen. Trotz den mittlerweile sommerlichen Temperaturen konnte die Heimmannschaft auch den abschließenden Satz des Tages mit 11:7 für sich entscheiden. Durch den zweiten Sieg übernimmt der TSV, dank des besseren Ballverhältnisses, die Tabellenführung vor dem punktgleichen TV Veringendorf.

Am kommenden Sonntag, 13. Mai, stehen die Spiele gegen die direkten Verfolgermannschaften an. Durch einen erneut spielstarken Auftritt will Lindau einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen, damit das hochgesteckte Saisonziel der Lindauer – der direkte Aufstieg in die Faustball-Verbandsliga – erreichbar bleibt.