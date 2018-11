TSV-Basketballer verlieren in Buchloe

Beide Basketballmannschaften des TSV Lindau sind am vergangenen Sonntag zu ihren Ligaspielen in Buchloe gewesen. Während die U14-Mannschaft des TSV in der Bezirksliga am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg feierte, verloren die Lindauer Männer in der Bezirksklasse zum zweiten Mal im zweiten Spiel der Saison.

Die U14 des TSV machte in Buchloe den Beginn und entschied das Spiel mit nur einem Punkt Unterschied für sich. Obwohl Lindau nur zu sechst angereist war, erspielten sich die Gäste schnell einen kleinen Vorteil, der bis ins letzte Viertel gerettet wurde. Dann kam es zum spannenden Showdown, bei dem die Führung ein paar Mal wechselte, ehe in den letzten Sekunden der Sack zum 45:44 zugemacht wurde. Lindau holte sich damit die ersten Punkte in dieser Saison. Die Mannschaft kommt immer besser in Schwung, und wenn bei den kommenden Spielen die Personaldecke größer ist, dann können laut Mitteilung noch einige erfolgreiche Spiele kommen.

TSV: Berg (24), J. Sliwinski (14), Frick (3), R. Wille (2), N. Sliwinski (2), Weber.

Die Lindauer Männer, die die letzten Sekunden der Jugend noch live in der Halle erlebt haben, gingen in den ersten Minuten sehr konzentriert ans Werk. Die Defensive stand gegen die schnell rotierenden Gastgeber sehr gut und so wurden viele Angriffe bereits früh gestört. Das erste Viertel ging mit 14:12 knapp an den TSV Lindau. Im zweiten Viertel konnte sich Lindau nicht entscheidend absetzen, geriet aber auch nicht in Rückstand – trotz der vielen Fouls, die die Lindauer bekamen. Buchloe hatte immer wieder die Möglichkeit, durch einfache Freiwürfe zu punkten, nutzte dies aber nicht aus und damit stand es zur Pause 25:22 für die Lindauer.

Nach der Pause ging erst mal gar nichts für Lindau. Buchloe spielte frei auf und legte einen 8:0-Lauf hin. Lindau kam mit der angepassten Deckung der Heimmannschaft nicht zurecht und konnte den Abstand in der Offensive nicht mehr aufholen. Es gab kaum zwingende Abschlüsse und man verlor oft den Ball, was dann zu einigen Schnellangriffen der Gastgeber führte. Mit einem Rückstand von acht Punkten ging Lindau in die letzten zehn Minuten. Das Viertel startete sehr ausgeglichen und der Abstand blieb konstant. Kurz vor Ende gab es nochmal Hoffnung für den TSV, als der Lindauer Dragheim innerhalb von einer Minute zwei Dreier versenkte und auf sechs Punkte verkürzte. Allerdings konnte der TSV mehr drauflegen und verlor das Spiel mit 45:53.

TSV: Kaiser (17 Punkte), Hoffmann (16), Dragheim (6), Waligora (2), Heine (2), Steiger (2), Reimund, Kessenheimer, Holst.