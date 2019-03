TSV-Basketballer mit Heimspieltag vor Saisonende

Die vorletzte Chance, die Basketballer des TSV Lindau daheim in Aktion zu sehen, besteht am Sonntag, 10. März. Um 14 Uhr empfangen die U14-Korbjäger in der Dreifachhalle die Gäste aus Haunstetten, ehe es um 16.15 Uhr für das Herrenteam gegen den TSV Mindelheim geht. Bisher mussten beide Teams viel Lehrgeld bezahlen. Dennoch sind laut Vereinsvorschau im Laufe der ersten Saison bei beiden Basketballteams Fortschritte bemerkbar. Beide haben am Sonntag eine realistische Chance, mit dem Heimvorteil im Rücken einen Sieg einzufahren. Der Eintritt zum Heimspieltag ist frei. Foto: Verein