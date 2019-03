TSV-Basketballer halten Spitzenteam in Schach

Vergangenen Sonntag sind die Bezirksliga-Basketballer des TSV Lindau zum Tabellenersten nach Memmingen gereist. Der konnte mit einem Sieg gegen die Gäste vom Bodensee den Aufstieg perfekt machen, musste sich jedoch bis kurz vor Schluss gedulden, eher man sich entscheidend absetzen konnte. Laut Vereinsbericht reiste der TSV mit lediglich sechs Spielern an und hielt das Spiel bis zur 34. Minute offen.

Beretis zu Beginn sah es nach der erwarteten Niederlage aus, doch kurz vor dem Viertelende la, der TSV zurück und ging mit 17:21 ins zweite Viertel. Hier konnte Lindau sogar in Führung gehen, das Spiel blieb offen. Nach der Pause merkte man den Memmingern an, dass sie langsam nervös wurden. Lindau verteidigte gut und punktete fleißig.

Das dritte Viertel ging an die Lindauer – zur Halbzeitpause nach 30 Minuten stand es 45:44 für Lindau. Zu diesem Zeitpunkt war noch lalles offen. Das TSV-Team schwor sich auf die nächsten Minuten ein und hielt bis zur 34. Minute gut mit. Allerdings ließ, bedingt durch den kleinen mitgereisten Kader, die Kondition nach und musste zwei 11:0-Läufen der Gastgeber hinnehmen.

Alles in Allem war es dennoch ein extrem positives Spiel für Lindau – hatte man doch gesehen, dass der TSV auch mit einem der besten Teams in der Liga mithalten kann und es kein Ding der Unmöglichkeit ist, sich in der kommenden Saison weiter oben zu platzieren. Für den TSV spielten: Hoffmann (18 Punkte), Regner (13), Kaiser (13), Heine (8), Steiger (3), Reimund.

Am Samstag finden die letzten beiden Heimspiele der TSV Basketballer in der Dreifachhalle statt. Jeder der Interesse hat, ist herzlich eingeladen die Lindauer nochmals zu unterstützen. Um 14 Uhr empfängt die U14-Jugend die Gäste aus Ottobeuren ehe dann um 16.15 Uhr das Team aus Kaufbeuren gegen die Herren antritt. Der Eintritt ist wie immer frei.