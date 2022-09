TSV 1850 Lindau sichert sich SchwimmAktiv-Zertifikat

Im Rahmen der diesjährigen Trainertagung des Bayerischen Schwimmverbandes im Kloster St. Josef in Neumarkt in der Oberpfalz, ist der TSV 1850 Lindau mit dem Zertifikat SchwimmAktiv ausgezeichnet worden. Damit wird dem Verein eine herausragende Arbeit im breitensportlichen Bereich bescheinigt.

Das „Gesund und fit im Wasser und an Land“- Vereinszertifikat wird von SchwimmWelten in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Landesschwimmverband vergeben, wenn der Verein bestimmte Kriterien in einem in einem fünfstufigen Bewertungsraster erfüllt. Der TSV 1850 Lindau hat in dem Bewertungsschema, in dem es zum Beispiel um die Anzahl der ausgebildeten Trainer oder um die allgemeine Jugendarbeit geht, mehr als 20 Punkte erzielt und somit den Goldstatus erreicht.

Die Trainertagung in Neumarkt in der Oberpfalz nutzten sieben Trainer der Lindauer Schwimmer zur Fortbildung.