TSG Zechverliert Punkt

Einen unnötigen Punktverlust hat das Herren-Tischtennisteam der TSG Zech am Wochenende beim Auswärtsspiel in der Landesliga hinnehmen müssen: Gegen den TV Unterkochen trennte man sich Umentschieden.

Nach fast vier Stunden Spielzeit hieß es laut Pressebericht 8:8. Dieses Ergebnis sei für den Gastgeber eher schmeichelhaft und glücklich. Gleich drei Partien gingen aus Zecher Sicht erst im Entscheidungssatz mit lediglich zwei Punkten Unterschied an die Unterkochener, wobei die Zecher hier gleich mehrere Matchbälle vergaben.

Nach den Doppeln führten die Lindauer mit 2:1, wobei auch ein 3:0 drin gewesen wäre. Thomas Brüchle/Daniel Ammann deklassierten das Spitzendoppel des TV Unterkochen in 3:0-Sätzen, während Constantin Richter/ Martin Knoblauch knapp mit 9:11 im fünften Durchgang unterlagen. Rückkehrer Mathias Hotz und Uli Kunstmann siegten ebenfalls ohne Satzverlust.

Anschließend brachte Brüchle mit einem klaren Erfolg gegen seinen Angstgegner die TSG weiter in Front. Hotz glich einen 0:2-Satzrückstand zwar aus, musste jedoch schließlich die Stärke des Spitzenspielers anerkennen. Nach Anfangsschwierigkeiten drehten Richter und Ammann ihre Partien noch und gewannen jeweils im Entscheidungssatz. So stand es 5:2 für das Gästesextett vom Bodensee. Kunstmann verschenkte anschließend sein Spiel und Knoblauch musste den Anschlusspunkt zulassen.

In einem spannenden Spiel verlor Brüchle knapp mit 2:3-Sätzen. Hotz hatte seinen Gegner voll im Griff, vergab jedoch viele Chancen und unterlag somit noch mit 10:12 im letzten Durchgang. Doch die Mitte trumpfte dann wieder auf, Ammann und Richter bleiben weiterhin ungeschlagen und holten die TSG-Punkte sechs und sieben. Mit einer starken Leistung bei seinem 3:0-Erfolg brachte Kunstmann die Lindauer sogar mit 8:6 in Führung. Doch Knoblauch hatte in seiner Partie keine Chance und verlor mit 0:3.

Schluss-Doppel geht verloren

Beim Stand von 8:7 für Zech musste das Schlussdoppel über Sieg oder Unentschieden entscheiden. Das junge Einserdoppel der TSG verschlief den Start komplett, steigerte sich aber nach einem Time-Out. Doch Richter/Knoblauch waren noch nicht abgezockt genug, das TSG-Duo musste den Punkt zum 8:8 zulassen. Am Ende waren sich alle TSGler einig, dass man einen Punkt verschenkt hat. In zwei Wochen beim ersten Heimspiel gegen Schwendi will man dies wieder ausbessern und erhofft sich einen doppelten Punktgewinn. (brü)