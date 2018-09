TSG-Tischtennisteams empfangen zweimal den SV Bergatreute

Nachdem alle Zecher Tischtennismannschaften die neue Saison 2018/2019 auswärts begonnen hatten, fängt jetzt auch die Heimrunde in der Schulturnhalle in der Leiblachstraße an. Und da sind am Samstagabend gleich beide Herrenteams im Einsatz.

Um 15.30 Uhr empfängt die TSG-Zweite die dritte Mannschaft des SV Bergatreute. Nachdem es für die Gäste das erste Saisonspiel ist, läßt sich laut Vorschau noch nicht einschätzen, in welcher Form sich der Gegner befindet. In der vergangen Saison konnten die Lindauer einmal gewinnen, in der Rückrunde unterlagen sie auswärts. Am Ende war die TSG mit einem Punkt Vorsprung vor den Bergatreutern Vierter der Kreisliga B. Beide Teams haben sich personell kaum verändert, eher etwas verstärkt. Somit ist auch am Samstag wieder für Spannung gesorgt.

Um 19 Uhr ist bei der ersten Mannschaft ebenfalls der SV Bergatreute zu Gast, nämlich die Erste. Auch in der Landesklasse waren die beiden Teams Tabellennachbarn, allerdings mit einem Punkt Vorsprung für die Gäste, die damals den sechsten Endrang belegten. In dieser Saison begannen beide Kontrahenten unterschiedlich. Während die Zecher mit einem klaren 9:2-Sieg über den SV Deuchelried einen guten Start erwischten, waren die Gäste bei ihrer Niederlage gegen den SSV Weingarten weniger erfolgreich. Die vergangenen beiden Aufeinandertreffen konnten die Lindauer knapp für sich entscheiden. So hoffen sie auch heute wieder, als Sieger aus der Halle zu gehen. Es dürfte erneut eine äußerst ausgeglichene Partie werden.