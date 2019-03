TSG-Tischtennisteam rechnet sich Chancen aus

Für die Tischtennisabteilung der TSG Lindau-Zech steht am Samstag, 2. März, nur ein Spiel auf dem Programm. Am späten Nachmittag ist die erste Mannschaft beim TTC Tailfingen-Margrethausen zu Gast. Gegen die Albstädter kassierten die Zecher in der Vorrunde zu Hause eine klare 3:9-Niederlage. Nachdem heute auch noch Björn Patzer krankheitsbedingt ausfällt, stehen die Chancen laut Vorschau nicht unbedingt besser.

Dennoch rechnet sich Teamführer Uli Kunstmann in den verbleibenden Partien am ehesten am Samstag eine Chance auf einen Punktgewinn aus – und damit theoretisch die Chance auf den Klasenerhalt. Doch auch für die Gäste steht viel auf dem Spiel. Als Tabellensiebte in der Landesklasse stehen sie derzeit auf einem Relegationsplatz um den Klassenerhalt und müssen daher ebenfalls um jeden Punkt kämpfen. Für die Lindauer gilt die Devise: Es gibt nichts zu verlieren und daher volles Risiko einzugehen. Einer spannenden Partie steht somit nichts im Weg.