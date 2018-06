TSG marschiert in Richtung Meisterschaft

Nahezu makellos sieht die Zwischenbilanz der ersten Tischtennis-Herrenmannschaft der TSG Lindau-Zech aus: Mit 23:1-Punkten führt das Team die Landesliga derzeit unangefochten vor TTC Witzighausen (18:6), TSV Holzheim (17:7) und dem Lokalrivalen SV Ettenkirch (16:8) an. Nun gilt es für Thomas Brüchle & Co., den Schwung aus den Vorrundenbegegnungen mitzunehmen und das anstehende Restprogramm ebenfalls erfolgreich zu absolvieren.

„Wir haben uns schon etwas für diese Spielzeit ausgerechnet“, gibt Mannschaftsführer Brüchle im Gespräch mit der Lindauer Zeitung zu. Als Grund für den optimalen Saisonstart mit Siegen in Holzheim (9:5) und Witzighausen (9:3) sieht er eine gute Vorbereitung sowie die verbesserte Mannschaftsaufstellung. „Wir haben uns im vorderen Paarkreuz gut verstärkt“, so Brüchle mit Blick auf die Neuverpflichtung des Ex-Witzenhausener Spielers Frank Elseberg an den Bodensee.

Nachdem die TSG-„Erste“ in der vergangenen Saison Platz zwei belegte und somit das Ziel Verbandsklasse Süd nur knapp verpasste, soll die „Mission Aufstieg“ diesmal endlich gelingen – entsprechend konzentriert wolle man bis zum letzten Spieltag am 20. April zu Werke gehen. „Wir konzentrieren uns erst einmal darauf, das zu schaffen. Danach sehen wir weiter“, sagt Thomas Brüchle.

Verfolgerteams spielen in Zech

Einen großen Vorteil können die Lindauer Zelluloid-Künstler für die anstehenden Herausforderungen jetzt schon verbuchen: Sämtliche Verfolgermannschaften, die man in der Hinrunde auf fremdem Terrain teils deutlich besiegen konnte, müssen in der TSG-Schulhalle in Zech noch antreten – der Heimvorteil sei da sehr wichtig, erklärt Brüchle im LZ-Gespräch. „Wir haben alle guten Mannschaften zu Hause. Und somit haben wir alles im Griff, den Aufstieg aus eigenen Kräften zu schaffen.“

Auf das nächste Heimspiel am Sonntag, 20. Januar, ab 10 Uhr gegen SC Staig II wollen sich die TSG-Herren gut vorbereiten. Hierzu dienen zwei Teilnahmen an Turnieren in der Region: Am kommenden Samstag (12. Januar) gehen zwei Spieler der ersten Herrenmannschaft vom See bei einem Turnier in Ehingen an den Start, einen Tag später ist die TSG mit vier Akteuren beim Neujahrsturnier in Ulm vertreten.