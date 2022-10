TSG Lindau-Zech luchst Deuchelried II einen Punkt ab

Die TSG Lindau-Zech hat dem SV Deuchelried II den ersten Punktverlust zugefügt. Ein sehr spannendes Spiel in der Tischtennis-Landesklasse am vergangenen Samstag endete 8:8.

Für die TSG fehlte nicht viel zum Sieg. Vor dem Schlussdoppel zwischen den Deuchelriedern Karl Dachs und Leo Kempter und den Lindauern Rajko Schermer und Ulrich Kunstmann führten die Gäste mit 8:7. Im letzten Duell des Spiels hatten Dachs und Kempter aber nach fünf Sätzen die Nase vorne und retteten Deuchelried II somit zumindest einen Zähler.

Stolz auf kämpferische Leistung

In Führung lag Lindau-Zech vor allem dank drei ihrer Akteure: Kunstmann im mittleren Paarkreuz sowie Björn Patzer und Stefan Rupflin im hinteren Paarkreuz gewannen jeweils ihre zwei Einzel. Patzer/Rupflin entschieden außerdem ihr Doppel für sich, auch Kunstmann/Schermer setzten sich in ihrem ersten Doppel durch. Obwohl es nicht für den Sieg reichte, „kann die Mannschaft stolz auf eine geschlossene, kämpferische Leistung sein“, heißt es in der Mitteilung der TSG.

Das Ziel ist der Klassenerhalt und mit 3:5 Punkten nach vier Spielen sind die Lindauer im Soll. Kommenden Samstag um 19 Uhr erwartet Lindau-Zech den verlustpunktfreien Tabellenführer TSG Leutkirch zum Heimspiel in der Schulturnhalle in der Laiblachstraße 8.