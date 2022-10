TSG Lindau-Zech ist in der Landesklasse angekommen

Die beiden Tischtennismannschaften der TSG Lindau-Zech haben ihre ersten Begegnungen der neuen Saison hinter sich gebracht. Für die Erstvertretung gab es nach dem Aufstieg in die Landesklasse bisher einen Sieg und zwei Niederlagen. In der Bezirksklasse hat die Reserve nach der Auftaktpleite gegen den SV Weiler II (4:9) am vergangenen Samstag ein Remis gegen den SV Deuchelried III (8:8) erzielt.

Lindauer müssen Stärke des Gegners anerkennen

Nach dem famosen Schlussspurt in der vorherigen Einfachrunde darf die TSG nun eine Liga höher ran. Der Start gelang, es gab einen 9:4-Sieg gegen den SV Bergatreute. „Die Mannschaft stellt sich mutig und selbstbewusst den gehobenen sportlichen Herausforderungen dieser überregionalen Spielklasse“, heißt es in der TSG-Mitteilung. Bisher machen das die Lindauer sehr ordentlich, auch bei den beiden Saisonniederlagen gegen den 1. TTC Wangen (7:9) sowie dem SV Rissegg (4:9) am vergangenen Samstag war die TSG konkurrenzfähig. Im Eröffnungsdoppel hatten Rajko Schermer und Ulrich Kunstmann bei ihrem 3:0 keine Schwierigkeiten. Gerhard Meister und Patrick Katzmann verloren dann 0:3, und auch Björn Patzer und Stefan Rupflin unterlagen (2:3). Die TSG rannte nun einem Rückstand hinterher. Schermann (2:2), Kunstmann (3:3) und Patzer (4:4) sorgten mit ihren Siegen im Einzel jedoch jeweils für den Ausgleich. In der Folge mussten die Lindauer allerdings mehrfach die Stärke ihrer Gegner anerkennen – Rissegg siegte mit 9:4. Nun gastiert die TSG beim SV Deuchelried II (Samstag, 19 Uhr). Das nächste Heimspiel in der Zecher Schulturnhalle steigt gegen die TSG Leutkirch (Samstag, 29. Oktober, 19 Uhr).

Sehr spannend ging es bei der zweiten Mannschaft zu. Gegen Deuchelried III wurden fünf Partien im fünften Satz entschieden, sodass das 8:8 leistungsgerecht war. Kommenden Samstag um 18 Uhr tritt die TSG in der Bezirksklasse zum Gastspiel beim SV Amtzell III an.