TSG Lindau-Zech II: Gerechtes Unentschieden gegen Scheidegg

Nach circa drei Stunden Spielzeit durften sich die SG Scheidegg und die TSG Lindau-Zech II über Zählbares freuen. Das Duell in der Tischtennis-Bezirksklasse am vergangenen Samstag endete mit einem gerechten 8:8-Unentschieden.

Zunächst dominierte Scheidegg. Bei den Eingangsdoppeln gewannen lediglich die Lindauer Björn Patzer und Stefan Rupflin ihr Spiel. Rupflin, Patzer und Reinhard Hengge mussten sich dann in ihren ersten Einzeln geschlagen geben. Der dann wichtige Sieg von Heiko Leonhard leitete die Wende in der Partie ein. Tobias Hotz und Achim Breitruck erkämpften sich die Punkte in ihren Matches und siegten letztendlich beide klar. Es folgte das Spiel der nominell besten Spieler, das Patzer gegen Peter Brunner souverän durch eine taktische Meisterleistung gewann. Rupflin spielte offensives, druckvolles Tischtennis und sicherte sich damit den Erfolg gegen David Brunner. Die TSG hatte das Spiel gedreht, führte mit 6:5. Hengge verlor dann jedoch ganz knapp mit 2:3 gegen Udo Seißinger. Leonhard und Breitruck brachten Lindau-Zech dann wieder in Front. Trotz dieser 8:6-Führung reichte es aber nicht zum Sieg. Scheidegg verließ sich danach wieder auf seine ursprüngliche Stärke und erkämpfte sich durch zwei 3:0-Siege noch das Unentschieden.

Heimspiel gegen den Tabellennachbarn

Mit einer ausgeglichenen Bilanz rangiert die TSG im Tabellenmittelfeld. Im kommenden Spiel geht es zu Hause gegen den besser postierten Tabellennachbarn SG Christazhofen (Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr).