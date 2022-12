TSG Lindau-Zech feiert umkämpften Sieg gegen Ochsenhausen

Im letzten Spiel der Vorrunde in der Herren Landesklasse Gruppe 8 gewann die erste Tischtennis-Mannschaft der TSG Lindau-Zech in einem dramatischen, vierstündigen Auswärtsspiel mit 9:6 gegen TTF Ochsenhausen II.

Bereits in den Eingangsdoppeln zeichnete sich der Spielverlauf des ganzen Abends ab: knappe, hart umkämpfte Spiele bis in den fünften Satz. Mit den Doppeln Kunstmann/Martin und Schermer/Rupflin gingen die Zecher mit 2:1 in Führung. Rajko Schermer musste nach einem knappen Ausgang im fünften Satz doch noch dem Gegner gratulieren. Gerhard Meister konnte sich nicht durchsetzen und so stand es 2:3. Das mittlere Paarkreuz teilte sich die Punkte mit einem Sieg von Ulrich Kunstmann. Anschießend musste das untere Paarkreuz an die Platte. Rolf Martin und Stefan Rupflin gewannen jeweils klar und die TSG ging mit 5:4 in Führung. Im Spitzeneinzel behauptete sich Rajko Schermer. Gerhard Meister lieferte sich ebenfalls ein sehenswertes Match, unterlag aber am Ende. Das Spiel des Abends lieferte Ulrich Kunstmann, der in allen Sätzen denkbar knapp in der Verlängerung gewann. Die letzten zwei Spiele nach mittlerweile 3,5 Stunden Spielzeit erkämpften sich Rolf Martin und Stefan Rupflin.

Zweite Mannschaft siegt gegen Christazhofen

In der Bezirksklasse Allgäu-Bodensee gelang der Reserve der TSG Lindau-Zech II ein 9:5-Sieg gegen die SG Christazhofen. Bei den Doppeln gewannen nur Björn Patzer/Miklas Kraft ihre Partie. Durch Siege von Björn Patzer, Reinhard Hengge, Heiko Leonhard und Miklas Kraft wurde der Rückstand in eine 5:2-Führung gedreht. Heiko Leonhard, Miklas Kraft und Tobias Hotz machten dann den verdienten Sieg für die TSG klar.