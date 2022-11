TSG Lindau-Zech bietet dem Tabellenführer Paroli

Die TSG Lindau-Zech hat dem Tabellenführer TSG Leutkirch in der Landesklasse alles abverlangt. „Der spannende Wettkampf am Samstagabend dauerte insgesamt drei Stunden. Alle Einzel waren hart umkämpft und sehr knapp“, heißt es in der Mitteilung von Lindau-Zech. Letztlich setzte sich aber der Favorit durch: Leutkirch gewann die Partie am vergangenen Samstag mit 9:5.

„Das Ergebnis spiegelt leider nicht die tatsächlichen Leistungen der Spieler wider“, so die Analyse von Lindau-Zech. Relativ klar gingen lediglich die Eingangsdoppel an die Gäste. In den Einzeln machten die Gastgeber dann aus einem 0:3 zwischenzeitlich ein 5:5. Großen Anteil daran hatte Rajko Schermer: Er gewann seine beiden Spiele in konzentrierter und taktisch brillanter Art und Weise. Ulrich Kunstmann setzte sich durch konsequenten Einsatz seiner Rückhand (lange Noppen) durch und entschied sein erstes Einzel klar für sich. Der an Nummer 6 gesetzte Stefan Rupflin siegte mit 3:0. Günther Martin gestaltete sein erstes Einzelspiel in der Landesklasse erfolgreich. Im zweiten Spiel musste er dann dem hohen Tempo Tribut zollen und gab es mit 1:3 ab. Rolf Martin und Gerhard Meister mussten die Stärke ihrer Gegner anerkennen.

Zu Gast beim TSV Meckenbeuren

Ihr nächstes Spiel bestreiten die auf Platz sechs stehenden Lindauer beim Tabellenfünften TSV Meckenbeuren (Samstag, 19. November, 15 Uhr). Das nächste Heimspiel findet dann am Samstag, 3. Dezember, um 19 Uhr gegen den TV 02 Langenargen statt.