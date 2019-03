TSG-Erste spielt bei Bundesligareserve

Am 16. Spieltag der Tischtennissaison 2018/19 hat das erste Tischtennisteam der TSG Lindau-Zech nur noch ein theoretische Chance auf den Klassenerhalt. Nachdem die Lindauer nie in Bestbesetzung antreten konnten, erwies sich die Landesklasse als eine Liga zu stark. Jetzt geht es in den verbleibenden drei Spielen nur noch darum, sich würdevoll aus der Landesklasse zu verabschieden, wie der Verein mitteilt.

Am Samstagabend muss die TSG bei den TTF Ochsenhausen antreten. In der Aufstellung des Bundesliga-Reservisten stehen klangvolle Namen wie Dimitrij Mazunov, Ex-Bundesligist und mehrfacher Olympiateilnehmer, oder Masatoshi Kobayaschi. Doch beide traten in der Rückrunde bisher noch nicht an. Überhaupt weiß man bei den Gastgebern nie, in welchem Aufgebot sie antreten. In Bestbesetzung wären sie absoluter Meisterschaftsaspirant. Darauf greifen sie allerdings nur zurück, wenn sie in die Nähe der Abstiegsplätze abrutschen könnten. Davon sind die Ochsenhausener weit entfernt und so hoffen die Zecher, dass sich heute eine einigermaßen ausgeglichene und spannende Partie ergibt.

Die zweite TSG-Mannschaft gewann am Dienstagabend beim TV Opfenbach mit 9:1 und bleibt damit, drei Spiele vor dem Saisonende, weiter auf Meisterschaftskurs in der Tischtennis-Kreisliga B. Doch waren die Allgäuer deutlich stärker, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Nur wenige Spiele entschieden die Lindauer klar für sich. Allein in fünf Partien, die erst im Tiebreak entschieden wurden, konnten sich die Zecher viermal knapp durchsetzen. Die TSG erwischte einen guten Start und konnten alle drei Eingangsdoppel für sich entscheiden. In der Folge brachten Gerhard Meister, Björn Patzer, Bernhard Radlinger und Tobias Hotz die Zecher mit 7:0 Punkten in Führung. Andreas Rupflin zeigte seine stärkste Saisonleistung und brachte seinen sehr clever und versiert spielenden Gegner an den Rand einer Niederlage.Am Ende fehlten ihm drei Punkte für einen Sieg. Wolfgang Rupflin und Patzer erzielten dann die Punkte acht und neun und sorgten für den am Ende doch zu hoch ausgefallenen Sieg. In den verbleibenden drei Spielen liegen die Lindauer nun vier Punkte vor dem Tabellenzweiten SV Deuchelried, gegen den sie im abschließenden Saisonspiel antreten.