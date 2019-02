TSG-Erste kassiert 1:9-Klatsche

Zum Start in die Rückrunde der Gruppe 8 der Tischtennis-Landesklasse ist die erste Mannschaft der TSG Lindau-Zech beim direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, dem SV Deuchelried, antreten. Die Vorzeichen für diese Partie waren denkbar schlecht, wie es im Spielbericht heißt.

Zum einen trat der Gegner mit einer deutlich stärkeren Aufstellung an als in der Vorrunde. Und die Lindauer hatten kaum eine Vorbereitungszeit, da die Zecher Halle bis letzte Woche gesperrt war. Dass den Lindauern derart die Grenzen aufgezeigt werden, damit hatte niemand gerechnet. „Wenn man mit 1:9 gegen einen Tabellennachbarn verliert und sich dabei im Abstiegskampf befindet, sagt das doch einiges über die eigene Leistungsstärke aus“, lautete die Analyse von Routinier Reinhard Hengge nach dem Spiel. Wobei die Mannschaft, bei einem Durchschnittsalter von über 50 Jahren, nur aus Routiniers besteht. Aber diese Routine konnte an dem Spieltag nur Gerhard Meister siegbringend umsetzen. Der Rest der Mannschaft musste sich dem SVB klar geschlagen geben. Doch trotz dieses herben Rückschlags will man auf Zecher Seite nicht den Kopf in den Sand stecken. Die Runde ist noch lange und für Überraschungen gut.