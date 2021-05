Trunkenheitsfahrt wird teuer

Eine Streife der Lindauer Polizei hat am Montagabend, gegen 22 Uhr einen 54-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Lindau am Kreisverkehr in Oberreitnau kontrolliert. Da der Verdacht der Beeinflussung durch alkoholische Getränke bestand, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest vorgenommen. Wie die Polizei berichtet, ergab dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen. Für den restlichen Tag und die Nacht wurde ihm die Nutzung seines Fahrzeuges untersagt. Ihn erwartet nun eine Geldbuße von 500 Euro ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister, teilt die Polizei mit.