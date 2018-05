Trotz Verzögerungen steht der Narrenbaum vor Fertigstellung der Inselhalle

Die kleine Mannschaft, bestehend aus Mitgliedern der Stadtverwaltung und des Stadtrates, die da meinte, das Rathaus gegen den Sturm der Narren behaupten zu können, fing schon an zu lästern. Denn es zog sich hin, bis der Narrenbaum schließlich halbwegs gerade stand und der Kopf obendrauf geradeaus schaute. Aber gut Ding will Weile haben und so hatte Zunftmeister Jochen Dreher immer eine passende Antwort auf das, was von der Rathaustreppe erschallte. Er hatte schlussendlich auch recht, denn nach dem Moschtkopftanz gelang es den Narren, das Rathaus zu erstürmen, ein extra vor der Rathaustreppe abgestelltes Auto stellte kein wirkliches Hindernis dar. Zuvor wurde Moschtkopf und Narrenbäumler Martin Wäger für seine 33 Jahre währende aktive Mitgliedschaft vor dem leuchtenden Moschtkopf geehrt, nicht mit einem silbernen Ehrennarrenbaum, aber immerhin mit einer Ehrennadel. Foto: Christian Flemming (cf)