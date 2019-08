Trotz Verbots auf A 96 überholt

Von zwei Verkehrsunfällen schreibt die Lindauer Polizei in ihrem Pressebericht.

Der erste ereignete sich im Baustellenbereich der A 96. Ein 58-jähriger Mann versuchte – trotz Überholverbots – einen Kleinlaster zu überholen. Dabei stieß er aufgrund der Enge mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen das Heck des Lasters. Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 15 000 Euro.

Beim zweiten Unfall war eine 72-jährige Frau auf dem Motzacher Weg stadtauswärts unterwegs und überholte dabei eine Fahrradfahrerin. Sie hielt dabei ausreichend Seitenabstand ein, befand sich aber deshalb relativ mittig auf der Straße. Aus dem Hammerweg kam jedoch zur gleichen Zeit ein 28-jähriger Fahrradfahrer und wollte auf den Motzacher Weg einbiegen. Er hätte an dieser Kreuzung aufgrund der Regelung „Rechts vor Links“ die Vorfahrt beachten müssen, schreibt die Polizei, aber so stand er plötzlich mit seinem Rad vor dem Auto und stürzte über die Motorhaube. Er trug Schürfwunden davon und hinterließ eine Delle an dem Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro.