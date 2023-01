Trotz gleichbleibender Inzidenzwerte: Fünf Menschen versterben im Dezember nach Corona-Infektion

Das spüren auch die Hausärzte. Nicht nur bei den Lindauer Allgemeinmediziner Ralf Kneller ist deshalb besonders viel los. Besonders viele seiner Patientinnen und Patienten seien gerade an Influenza erkrankt, erzählt der Arzt. Vielen davon gehe es sehr schlecht. Auch junge Menschen hätten hohes Fieber, an die 40 Grad, und Gliederschmerzen. Das sei in den Jahren davor nicht so heftig gewesen, erinnert sich Kneller. Noch kann der Hausarzt die Situation gut stemmen, sagt er. Oft komme es aber vor, das Patienten vor der Türe warten müssen.

Die Situation in den Kliniken ist hinsichtlich Corona mittlerweile entspannt, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit Monaten nicht, Beschränkungen gibt es fast keine mehr und zum ersten Mal ist in diesem Winter von einer endemischen Welle die Rede: Die Pandemie scheint so gut wie überstanden. Trotzdem bleibt die Zahl der Menschen, die nach einer Corona-Infektion versterben, konstant.

Auch nach den Weihnachtsfeiertagen füllt sich die Coronastation in der Asklepiosklinik nur langsam. Ende vergangener Woche waren acht Betten belegt, erzählt Geschäftsführer Boris Ebenthal am Telefon. Beatmet werden muss niemand, auch auf der Intensivstation liegen keine Covid-Patienten. Menschen, die aktuell nach einer Corona-Infektion ins Krankenhaus müssen, landen dort, weil sie auch andere Krankheiten haben, so Ebenthal. Im vergangenen Jahr sei in seiner Klinik niemand mehr alleine an einer Covid-Infektion gestorben.

Boris Ebenthal, Geschäftsführer dr Asklepios-Klinik in Lindau (Foto: Fotostudio Jacobs Lindau Bodensee)

Trotzdem: Die Zahl der Toten im Landkreis ist konstant. Alleine im Dezember waren es fünf. In den drei Monaten davor insgesamt 13. Das teilt das Landratsamt mit.

„Wer an Corona stirbt, hat sich mittlerweile sehr gewandelt“, sagt Boris Ebenthal. Die Varianten, die zu Beginn der Pandemie vorherrschend waren, verursachten so starke Lungenschädigungen, dass mehr Menschen nach einer Infektion verstorben seien. Vor allem auch Jüngere.

Die meisten sind 80 Jahre oder älter

Mittlerweile scheint sich das geändert zu haben. Die meisten Menschen, die nach einer Corona-Infektion versterben, sind 80 Jahre oder älter. Das zeigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die den Zeitraum der kompletten Pandemie abbilden. Erkrankt sind hingegen viel mehr jüngere Menschen. Sie sind zwischen 35 und 59 Jahre alt. Viele auch zwischen 15 und 35.

„Ein junger Mensch stirbt mittlerweile nicht mehr an Corona“, weiß Boris Ebenthal. Anfang 2020 sei das noch anders gewesen. Damals habe es einige junge Covid-Patienten gegeben, manche erst Mitte 30, die in die Klinik kamen. Dann sei es auch vorgekommen, dass sie innerhalb weniger Tage an Covid verstorben seien, so Ebenthal.

Geändert habe das die Omikron-Variante, eine mildere Version des Coronavirus. Diese schädige die Lunge nicht mehr so massiv. Deshalb komme es mittlerweile eher vor, dass mehrfach vorerkrankte Patienten nach einer Corona-Infektion versterben.

Dunkelziffer beim Inzidenzwert wahrscheinlich hoch

Auch wenn die Lindauer Klinik – anders als andere Krankenhäuser in Deutschland – nicht mehr so stark belastet ist wie zu Hochzeiten der Pandemie, steht fest: Die Inzidenzwerte sind mit Vorsicht zu genießen. Das weiß auch der Klinik-Geschäftsführer. Denn es ist davon auszugehen, dass mehr Menschen infiziert sind, als über die PCR-Testungen offiziell gemeldet werden. Die Dunkelziffer beim Inzidenzwert dürfte groß sein.

Die Frage sei jetzt, so Boris Ebenthal, wie sich die Situation entwickelt. „Wenn wir in die Endemie gehen, bekommt Corona den Grippe-Status.“