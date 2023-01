Trotz Einschränkungen 50.000 Saisonbesucher 21/22

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der zweite Vorstand des Fördervereins, Christoph Cosalter begrüßte am 11. Dezember, in Vertretung für den ersten Vereinsvorstand alle anwesenden Mitglieder und Gäste zur JHV des Fördervereins der Eissportarena Lindau.

Im Bericht des Vorstandes resümierte dieser über die abgelaufene Saison. Die größte Änderung gab es ab dem Juli 2021, als der FV die Eissportarena als Pächter übernommen hat und bis dato nur Betreiber war. Ebenfalls wurde im Sommer 21 die Hallenbeleuchtung modernisiert und mit LED Strahlern ausgestattet. Dies hatte vor allem beim Stromverbrauch enorme positive Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Durch das LED-Licht ist zudem eine bessere gesamthafte Ausleuchtung der Eisfläche gegeben und im Trainingsbetrieb und auch beim Publikumslauf reichen sogar 50% um die Eisfläche ausreichend beleuchten zu können. Im Februar 2022 kam dann auch die neu beschaffte Elektro-Eismaschine in den Betrieb. Bei der Entscheidung für die Elektro-Eismaschine, stand der Nachhaltigkeitsgedanke ebenfalls an erster Stelle, da man mit dieser bis zu 5to CO² pro Saison einsparen kann.

Der Geschäftsführer Florian Grieger fasste in seinem Geschäftsbericht die durch die Corona-Auflagen nicht ganz einfache, aber unter allen gegebenen Umständen doch erfolgreiche Saison zusammen. Der FVE hatte einen enormen Zuspruch von Grundschulen und Kindergärten, da diese auf Grund gesperrter Turnhallen keine Sportstätte hatten. Lehrer, Erzieherinnen und Kinder waren sehr glücklich eine Sportstätte unter Corona Bedingungen nutzen zu können. Diese sind nun auch geblieben und kommen gerne wieder. Der Förderverein hatte in der Saison 21/22 auch zum ersten Mal den Kinderfasching on Ice in Kooperation mit der Narrenzunft Lindau. Die limitierte Stückzahl von 300 Tickets war in kürzester Zeit ausverkauft. Was für die Narrenzunft Lindau und den FVE ein enormer Erfolg war. Hier wird es in ausgeweiteter Form eine Wiederholung am 21. Januar geben. Der Zuspruch in der Bevölkerung in und um Lindau, sowie im Bereich des Schulsports, Vereinssport, den Kindergärten und auch beim Publikumslauf mit 50.000 Besuchern ist ungebrochen.

Derzeit bietet die Eissportarena unter der Federführung des Fördervereins, die Eisdiscos, den Publikumslauf, sowie für das Eiskunstlauf und dem Eishockey des EVL mit knapp 400 aktiven Eissportlern, zudem eine sportliche Heimat.