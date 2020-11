Trotz Corona: Weißensberg hat so gute Steuereinnahmen aus dem Gewerbe, wie noch nie

Ausgleich von Ländern für die Gewerbesteuer

Wie viel Geld die einzelnen Kommunen als Ausgleich für das fehlende Geld aus den Gewerbesteuern bekommen, wird nach einem bestimmten Schlüssel berechnet.

Und zwar so: Die Gewerbesteuereinnahmen in diesem Jahr bis zum 20. November werden mit dem Durchschnitt der Einnahmen aus den vergangenen drei Jahren verglichen. Insgesamt hat der Freistaat Bayern laut einer Pressemitteilung von Juli geplant, 2,4 Milliarden Euro zum Ausgleich der Gewerbesteuereinnahmen an die Kommunen zu geben. In Baden-Württemberg sind es eine Milliarde Euro, die den Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen sollen. Laut Regierungspräsidium müssen die Kommunen nach der Mai-Steuerschätzung für dieses Jahr gegenüber der Steuerschätzung von Oktober 2019 mit um die 1,88 Milliarden Euro weniger rechnen.